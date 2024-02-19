年代旅遊未付款逾400萬元 越竹航空台灣總代理提假扣押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）年代旅遊在越南富國島丟包旅客，越竹航空台灣區總代理慶澤旅行社董事長張志嘉今天說，年代旅遊負責人林大鈞仍未付款，因此將向法院提假扣押，另表態願意聘僱年代旅遊的員工。

美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署日前勒令停業3個月。中華民國旅行業品質保障協會17日公布已受影響及未出發旅客權益處理方式，初估糾紛款約新台幣2000萬元。

不只欠旅客費用，年代旅遊至今仍未支付越竹航空相關款項，張志嘉今天召開記者會表示，13日與年代旅遊負責人林大鈞、觀光署與品保協會等協商，林大鈞當下立下字據聲稱有足夠的資金可以支付包機款項，但因過年期間無法付款，因此承諾15日下午3時前會將包機款項支付給越竹航空台灣總代理。

張志嘉說，今天林大鈞仍沒有支付相關款項，林大鈞雖然沒有失聯，但遲遲不付款，因此將採取法律途徑，對年代旅遊進行假扣押。

張志嘉指出，目前林大鈞欠款約400多萬元，其中林大鈞有1張以中國信託開出的本票質押在星宇航空，因此提出假扣押後，有信心可以拿回這筆欠款。

張志嘉指出，當初基於消費者權益及人道主義的立場，將旅客先行載運返台，否則292名的旅客不知道要多久才能轉機回台。

另外，張志嘉表示，年代旅遊旗下員工是無辜的，因此將聘僱近10名年代旅遊的員工，讓他們從3月起到慶澤旅行社任職。（編輯：管中維）1130219