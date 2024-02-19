更多編輯台推薦新聞：
嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
生活

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
富國島旅遊團遭丟包
新聞專題
富國島旅遊團遭丟包1/36
首頁 / 生活

年代旅遊未付款逾400萬元 越竹航空台灣總代理提假扣押

2024/2/19 15:27（2/19 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
越竹航空台灣區總代理慶澤旅行社董事長張志嘉（前）19日受訪表示，至今仍未收到美加國際旅行社（年代旅遊）的包機款項，將向法院提出假扣押。中央社記者余曉涵攝 113年2月19日
越竹航空台灣區總代理慶澤旅行社董事長張志嘉（前）19日受訪表示，至今仍未收到美加國際旅行社（年代旅遊）的包機款項，將向法院提出假扣押。中央社記者余曉涵攝 113年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）年代旅遊在越南富國島丟包旅客，越竹航空台灣區總代理慶澤旅行社董事長張志嘉今天說，年代旅遊負責人林大鈞仍未付款，因此將向法院提假扣押，另表態願意聘僱年代旅遊的員工。

美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署日前勒令停業3個月。中華民國旅行業品質保障協會17日公布已受影響及未出發旅客權益處理方式，初估糾紛款約新台幣2000萬元。

不只欠旅客費用，年代旅遊至今仍未支付越竹航空相關款項，張志嘉今天召開記者會表示，13日與年代旅遊負責人林大鈞、觀光署與品保協會等協商，林大鈞當下立下字據聲稱有足夠的資金可以支付包機款項，但因過年期間無法付款，因此承諾15日下午3時前會將包機款項支付給越竹航空台灣總代理。

張志嘉說，今天林大鈞仍沒有支付相關款項，林大鈞雖然沒有失聯，但遲遲不付款，因此將採取法律途徑，對年代旅遊進行假扣押。

張志嘉指出，目前林大鈞欠款約400多萬元，其中林大鈞有1張以中國信託開出的本票質押在星宇航空，因此提出假扣押後，有信心可以拿回這筆欠款。

張志嘉指出，當初基於消費者權益及人道主義的立場，將旅客先行載運返台，否則292名的旅客不知道要多久才能轉機回台。

另外，張志嘉表示，年代旅遊旗下員工是無辜的，因此將聘僱近10名年代旅遊的員工，讓他們從3月起到慶澤旅行社任職。（編輯：管中維）1130219

#林大鈞
#富國島
#張志嘉
#年代旅遊
延伸閱讀
年代旅遊富國島丟包旅客涉詐欺 北檢分案調查觀光署啟動修法 擬對旅行業提高違規罰則旅客總損失估2000萬 品保協會：年代旅遊蓄意詐欺、願助集體訴訟富國島丟包旅客、未派領隊 觀光署指年代旅遊4違法開罰81萬元年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
富國島旅遊團遭丟包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
年代旅遊富國島丟包旅客涉詐欺 北檢分案調查
172.30.142.41