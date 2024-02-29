品保批年代旅遊演很大 籲承接業者不得重複收費

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）年代旅遊今年春節在越南富國島丟包旅客。年代旅遊負責人林大鈞昨天向媒體說，他有處理後續問題。品保協會理事長張永成今天批評林大鈞演很大，並呼籲承接其未出團旅客的業者，不得重複收費。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉行記者會，公布第2季各線團費價格。

針對林大鈞昨天告訴媒體，他都有處理旅客的事，未出團旅客有退款並轉給鴻毅旅行社；張永成今天在記者會前接受媒體聯訪，批評林大鈞演很大。

張永成說，年代旅遊3月向星宇航空承包4梯次共320個富國島機位，並稱轉由鴻毅旅行社處理後續出團，但品保發現，鴻毅旅行社第一時間在同業群組將機位轉賣，等於甩鍋旅客，品保警告必須先通知年代未出團的旅客，鴻毅則告知旅客要再繳交差額才能出團。

張永成說，年代旅遊處理未出團旅客的方式，顯然罔顧旅客權益，圖利鴻毅旅行社，責任卻由品保協會承擔，傷害全國旅行業者形象及利益。

品保協會也發表聲明，提醒鴻毅旅行社若要替代年代旅遊（美加國際旅行社）履行出團義務，對已全繳清費用的旅客，若旅客願意繼續旅遊，即不應再收取任何費用，若旅客解約即應行退款義務，對於只付定金的旅客，則不得重複收取機票款。

年代旅遊已遭觀光署勒令停業，但旅客消費爭議仍未解決，品保協會已收到120件、700多人投訴案件。

品保協會提醒消費者，若旅客需申請履約保證保險理賠時，需檢附年代旅遊的代收轉付收據及相關付款憑證，其他業者提供的憑證無法受理。

針對林大鈞對外說，未來還想再營業；張永成說，品保的審查絕對不會通過，若無法成為品保會員，別想做生意。（編輯：張雅淨）1130229