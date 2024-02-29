富國島丟包案 越南擴大調查擬與駐越代表處開會

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（中央社記者陳家倫河內29日專電）台灣旅客本月稍早在富國島旅遊遭旅行社因欠款糾紛而丟包。越南國家旅遊局要求事發地主管機關堅江省旅遊局提供更多資訊，計劃將與中華民國駐越南代表處開會討論此事。

台灣旅客今年農曆春節前往越南富國島旅遊，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）拖欠地接社越南WInnER國際旅行社（WInnER國際）款項，導致至少292名旅客在富國島無辜被丟包。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，堅江省（Kien Giang）旅遊局28日晚間表示，已收到越南國家旅遊局的公文，要求提供更多有關近300名台灣旅客於2月10日至14日在富國島被丟包一事的資訊。

報導說，越南國家旅遊局要求提供更多資訊，目的是計劃將與位在河內市的中華民國駐越南代表處開會討論。

越南國家旅遊局要求的資料包括年代旅遊與越南旅行社之間的合約，以及這292名台灣旅客的相關文件、越南旅行社為了協助這些旅行團所支付的費用以及服務提供者的意見和建議。

堅江省旅遊局長裴國泰（Bui Quoc Thai）說，已收到越南國家旅遊局發來的公文，並已與WInnER國際協調，進一步蒐集更多相關資訊。待資訊齊全後，將發送至越南國家旅遊局。

台灣旅客遭丟包一事，經越方調查指出，WInnER國際存在「旅客發生意外、風險或事故時未及時通知政府主管機關」的缺失，構成旅遊經營活動的一般違法行為，並且「未依規定與旅行社、旅客或旅客代表簽署旅遊合約」。

至於年代旅遊則遭到交通部觀光署勒令停業及裁罰。年代旅遊負責人林大鈞事後透過聲明表示，無法負起賠償責任。台北地方檢察署已主動分他字案調查，案由為詐欺。（編輯：郭中翰）1130229