更多編輯台推薦新聞：
行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
富國島旅遊團遭丟包
新聞專題
富國島旅遊團遭丟包1/37
首頁 / 生活

年代旅遊未出團近200旅客改鴻毅接手 補差額即可出團

2024/2/26 19:29（2/26 19:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
富國島景色。（圖取自Unsplash圖庫）
富國島景色。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）年代旅遊在越南富國島丟包旅客案，有將近200名赴富國島未出團旅客改由鴻毅旅行社接手，全額付清的旅客扣除機票費用後，補差額即可出團。

美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署日前勒令停業3個月。中華民國旅行業品質保障協會17日公布已受影響及未出發旅客權益處理方式，初估糾紛款約新台幣2000萬元。

由於年代旅遊勒令停業後，至3月底前仍有將近200名旅客未出團，鴻毅旅行社董事長蔡家煌今天說，未出團旅客改由鴻毅旅行社接手，全額付清的旅客扣新台幣1萬5000元的機票後，再補團費差額，可直接出團。

蔡家煌指出，僅付訂金的旅客需補上團費差額，鴻毅旅行社將給旅客代收轉付收據，旅客可持收據由品保協會協助申請理賠退費。

蔡家煌表示，目前接手年代旅遊未出團旅客共有4個團，除3月2日的團體仍有40個名額外，其餘都已經滿團，呼籲未出團旅客若仍想如期出遊，要趕快跟鴻毅旅行社聯絡。（編輯：李亨山）1130226

#富國島
#年代旅遊
延伸閱讀
年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看富國島丟包旅客、未派領隊 觀光署指年代旅遊4違法開罰81萬元富國島丟包旅客 品保協會：年代旅遊林大鈞聲明無法賠償旅客總損失估2000萬 品保協會：年代旅遊蓄意詐欺、願助集體訴訟年代旅遊欠債逾千萬、丟包富國島旅客 觀光署勒令停業3個月年代旅遊富國島丟包旅客涉詐欺 北檢分案調查年代旅遊未付款逾400萬元 越竹航空台灣總代理提假扣押
富國島旅遊團遭丟包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
年代旅遊未付款逾400萬元 越竹航空台灣總代理提假扣押
172.30.142.222