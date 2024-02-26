年代旅遊未出團近200旅客改鴻毅接手 補差額即可出團

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（中央社記者余曉涵台北26日電）年代旅遊在越南富國島丟包旅客案，有將近200名赴富國島未出團旅客改由鴻毅旅行社接手，全額付清的旅客扣除機票費用後，補差額即可出團。

美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署日前勒令停業3個月。中華民國旅行業品質保障協會17日公布已受影響及未出發旅客權益處理方式，初估糾紛款約新台幣2000萬元。

由於年代旅遊勒令停業後，至3月底前仍有將近200名旅客未出團，鴻毅旅行社董事長蔡家煌今天說，未出團旅客改由鴻毅旅行社接手，全額付清的旅客扣新台幣1萬5000元的機票後，再補團費差額，可直接出團。

蔡家煌指出，僅付訂金的旅客需補上團費差額，鴻毅旅行社將給旅客代收轉付收據，旅客可持收據由品保協會協助申請理賠退費。

蔡家煌表示，目前接手年代旅遊未出團旅客共有4個團，除3月2日的團體仍有40個名額外，其餘都已經滿團，呼籲未出團旅客若仍想如期出遊，要趕快跟鴻毅旅行社聯絡。（編輯：李亨山）1130226