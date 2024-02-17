丟包富國島旅客、未派領隊 觀光署指年代旅遊4違法開罰81萬元
2024/2/17 17:16（2/17 17:54 更新）
（中央社記者汪淑台北17日電）美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，觀光署昨天勒令停業3個月，今天再公布4項違法事實，裁罰新台幣81萬元。
交通部觀光署與中華民國旅行業品質保障協會共同舉行記者會，說明後續爭議處理及理賠。
觀光署長周永暉說，富國島旅遊糾紛事件發生後，觀光署立即啟動應變專案小組，並由品保協會全力協助，第一時間讓國人回到台灣，經查證屬實後，昨天勒令年代旅遊停業，今天再對4項違法事實開罰，處分書也已送達年代旅遊。
根據觀光署查證，年代旅遊辦理赴越南富國島旅行團，有違反旅行業管理部分的事實，包括旅行社10團未依約定辦妥入住飯店、餐食及交通接駁，10團皆未與地接社簽訂的承諾書或保證文件，其中6團旅遊團體未與部分旅客或全團團體旅客簽訂旅遊定型化契約、及1團未依規定派遣領隊隨團服務。
周永暉說，年代旅遊違反「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」規定，依發展觀光條例裁罰，共罰81萬元。
周永暉說，觀光署將持續強化定期及不定期查核旅行社，並委託公協會辦理旅遊糾紛精進措施及旅行業糾紛處理教育訓練，要求品保協會定期公告旅遊糾紛案件數量前5名的旅行社，提醒旅客慎選旅行社。
不過，觀光署也坦言，年代旅遊先前並未有違反規定遭罰的情形，品保協會也未接獲旅客提出對年代旅遊的申訴。（編輯：吳協昌）1130217
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