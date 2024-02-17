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旅客總損失估2000萬 品保協會：年代旅遊蓄意詐欺、願助集體訴訟
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富國島旅遊團遭丟包
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富國島旅遊團遭丟包2/32
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旅客總損失估2000萬 品保協會：年代旅遊蓄意詐欺、願助集體訴訟

2024/2/17 17:16（2/17 17:48 更新）
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美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間發生越南富國島事件影響旅客消費權益，中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成（圖）17日出席記者會說明。中央社記者王騰毅攝 113年2月17日
美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間發生越南富國島事件影響旅客消費權益，中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成（圖）17日出席記者會說明。中央社記者王騰毅攝 113年2月17日
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間，在越南富國島丟包旅客，觀光署昨天已勒令停業3個月。品保協會理事長張永成今天說，年代旅遊是蓄意詐欺，品保協會願替旅客集體訴訟。

交通部觀光署與中華民國旅行業品質保障協會共同舉行記者會，說明後續爭議處理及理賠。

張永成說，年代旅遊丟包旅客從13日爆發以來，林大鈞曾承諾積欠的機票款、旅客要求的退費都沒有兌現，昨天卻告知品保協會他無法對旅客負起賠償責任及出團責任，經品保了解，年代旅遊的戶頭竟然是零，合理推斷，年代旅遊就是蓄意詐欺。

張永成指出，全台約有4000家旅行社，年代旅遊惡意行為是一粒老鼠屎壞了一鍋粥，對這種不良旅行社，一定要有嚴厲的處分，品保協會除了協助旅客處理爭議及理賠外，也希望旅客提供相關事證，品保願意幫旅客打集體訴訟，將無良的業者剷除，挽回旅遊業聲譽。

年代旅遊辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響292名旅客，不少旅客還得自行付款繼續行程。

根據觀光署昨天提供的訊息，年代旅遊目前接團到4月，近430人，因已遭勒令停業，年代旅遊除必須將團費全部退回，還應賠償旅客，已繳費旅客也可與年代旅遊約定，轉由其他旅行社出團。

品保協會秘書長吳美惠說，年代旅遊未出團已收的團費約新台幣1300萬元，先前遭丟包影響的292人有些被迫付餐食費約200萬元，還有些旅客離團自付相關費用回台灣，初估總共約2000萬元，旅客有好幾種請求權，信用卡付費部分，可由信用卡的爭議款處理，或由之後啟動的履約保險處理，若仍無法因應理賠，可由品保協會代償，今天品保協會的電話被打爆，很多旅客都陸續提出申訴。（編輯：李亨山）1130217

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