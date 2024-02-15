台旅客富國島遭丟包 金管會：不符承保範圍不便險無法賠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北15日電）數百名台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，引起關注。金管會今天表示，依旅遊不便險參考條款，此事件不符合旅程取消或更改保險承保範圍；至於是否可啟動旅行業履約保證保險則待釐清，呼籲民眾旅遊慎選旅行社。

數百名台灣旅客10日抵達富國島展開旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社間發生付款糾紛，導致旅客在富國島被丟包。產險業點出，若屬於旅行社債務不履行造成損失，為旅遊不便險特別不保事項，產險公司將不予理賠。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，若旅客有購買個人海外旅行不便險，因此事件導致行程取消或更改，依保單參考條款，此事件並不符合旅程取消或更改保險承保範圍。

蔡火炎指出，一般而言，海外旅行不便險中的旅程取消保險，是承保被保險人在海外旅行期間開始前，因故取消預定旅程的相關費用；但此事件是已出發至海外才發生，並非在出發前因故取消預定旅程，因此不符合旅程取消保險承保範圍。

另有民眾控訴已支付年代旅遊全額旅費，原訂初五出發，但年代旅遊甚至未買機票，形同還沒出國就被丟包。蔡火炎直言，因旅行社債務不履行所致損失，屬於特別不保事項；若以此情形為例，被保險人也無法因為旅行社不出團，獲得海外旅遊不便險的旅程取消保險理賠。

至於旅程更改保險，是承保被保險人因預定搭乘的公共交通工具業者受雇人罷工，或預定前往地點發生戰爭，或被保險人配偶或三親等內親屬死亡，或被保險人護照、旅行文件遺失，或發生交通意外事故等，導致必須更改預定旅程而增加的費用，此事件同樣不符合旅程更改保險承保範圍。

蔡火炎表示，依旅行業管理規則規定，旅行業辦理旅客出國旅遊業務必須投保履約保證保險，承保範圍為旅行社因財務困難未能繼續經營，導致無力支付旅遊所需一部分或全部費用，導致旅遊活動無法完成；此案需依事實認定是否可啟動履約保證保險，但據媒體報導，年代旅遊自稱財務沒問題，因此是否符合履約保證保險啟動要件可能有疑義，必須進一步釐清。

外界關注，國內是否有保險可承保旅行社丟包旅客風險，蔡火炎坦言，旅行社丟包牽涉履約層面、是否債務不履行，旅行業履約保證保險設定財務困難未能繼續經營為要件，主要是考量若沒有設定條件，可能會有故意行為或道德風險，非保險公司可承保的危險，目前市面上並無單純針對債務不履行賠償旅客損失的保險。

蔡火炎指出，依現行保險商品設計，基本上若屬於人為因素，例如故意行為或存在道德風險，一般保險均會列為除外不保事項、不會給予給付；呼籲民眾將來在旅遊時，要慎選旅行社。（編輯：張良知）1130215