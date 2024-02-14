更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
富國島旅遊團遭丟包
新聞專題
富國島旅遊團遭丟包1/14
首頁 / 生活

年代旅遊欠錢連環爆 繼富國島後峴港業者也叫屈

2024/2/14 08:39（2/14 08:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
年代旅遊總經理林大鈞（右）12日出面，表示年代旅遊財務並無狀況。中央社記者陳怡璇攝 113年2月12日
年代旅遊總經理林大鈞（右）12日出面，表示年代旅遊財務並無狀況。中央社記者陳怡璇攝 113年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內14日專電）年代旅遊欠款糾紛連環爆，一家位於峴港的越南地接社表示，遭年代旅遊拖欠7萬多美元，且峴港至少有4家地接社都吃過年代旅遊的虧，站出來發聲是希望不要再有人受騙。

美加國際旅行社（年代旅遊）近日辦理赴越南富國島旅行團，並將團員交給當地4家地接社，卻因年代旅遊拖欠部分地接社團費，導致至少有292名團員被丟包。事情連日來已在越南迅速傳開，行業間議論紛紛。

位於峴港（Da Nang）的越南錫安國際旅遊有限公司曾和年代旅遊合作11、12年，總經理潘英智（Phan Anh Tri）向中央社表示，年代旅遊付錢總是拖拖拉拉，2019年與2020年加起來共欠下8萬多美元，迄今只還了1萬美元。

潘英智出示一張團費欠條，上面有年代旅遊董事長林大鈞的簽名與用印，不過當時林大鈞所代表的旅行社名為「云輝國際旅行社」而非「美加國際旅行社」，但後方括弧內仍寫著年代旅遊。

潘英智指出，這幾天從新聞上得知年代旅遊出事，「我很懂林大鈞，他一直這樣」，就是先付一點訂金，讓地接社願意接團，之後被討尾款的時候就說「下星期付、下個月付」，最後錢都沒給。

他說，當時選擇隱忍不發，因為看到台灣旅客來都開開心心的，客人付了錢是無辜的，因此決定先好好服務，不打擾客人。問題是，林大鈞收了那麼多錢，為什麼不付錢給地接社，「這很奇怪，是否存心欺騙？」

他說，被林大鈞欠錢後，有一天到峴港市旅遊協會開會，一問之下才發現至少還有另外3家地接社也受害，有的被欠8000多美元，有的1萬多美元。業者不敢聲張或是選擇不說，可能因為還相信林大鈞的承諾。

潘英智表示，林大鈞欠他錢不還，事後仍繼續出團到峴港並找其他地接社合作，他只好請在台北的代表到年代旅遊台北的辦公室去追討，林大鈞才陸續還了1萬美元，現在還有7萬多美元沒還。

潘英智無奈地說，想到被欠錢很生氣，不想再提到林大鈞，他考慮了一下才決定公諸媒體，「他倒了，我們就沒機會拿到錢」，但仍決定實話實說，因為錢最後可能真的收不到，說出來至少覺得舒服一點。

潘英智表示，在台灣人眼裡7萬美元也許不多，但對越南人來說是很大一筆款項，越南旅遊競爭激烈很難賺，他已把錢付給飯店、導遊、車行、餐廳，但最後沒收到年代旅遊的錢，影響公司經營，盼不要再有人受騙。（編輯：高照芬）1130214

延伸閱讀
遊富國島被丟包 越南業者承諾服務到旅客上機台旅客遊越南富國島遭丟包 品保協會：保留支付證明返台提調解台旅行團遊富國島遭丟包 返台旅客將依法求償台旅客遊富國島遭丟包 越南14日展開調查
富國島旅遊團遭丟包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台旅客遊富國島遭丟包 越南14日展開調查
172.30.142.16