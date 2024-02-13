台旅行團遊富國島遭丟包 返台旅客將依法求償

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，觀光署表示，旅行社方面達成協議，旅客今明兩天返國。今天搭機返台旅客表示，飯店、飲食、行程都有問題，將聯合透過法律途徑求償。

交通部觀光署表示，美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客糾紛。本案共4個地接社，其中1個地接社因發出公告額外向旅客收費引起紛爭，造成旅客行程中斷。

部分旅客結束行程，下午搭乘越竹航空QH9564班機在下午5時4分抵達桃園國際機場，旅客楊小姐下機後表示，年代旅遊與當地的地接旅行社相互推卸責任，出問題時完全未處理，直到新聞報導後旅行社才出來進行後續處置，已收集相關資料，回台後將透過法律途徑向旅行社求償。

部落客「段段-LindaTuan」指出，他們是一群好友出國旅行，沒想到餐飲、行程出問題，司機也不會說英文，就連最基本的住宿都狀況百出，甚至都已經抵達飯店大廳還要另外再找飯店才有地方住，一行人無奈之餘只好把跟團旅行當自由行來玩，雖然還是玩得很開心，但也決定向旅行社求償。

旅客楊先生表示，與友人從半年前就規劃越南芽莊之旅，但直到今年1月旅行社才表示芽莊行程已客滿，建議改往富國島行程，沒想到不但沒有台灣導遊陪同，到了當地更是一問三不知，門票、交通、飲食通通有問題，「實在太誇張了」，究竟增加了多少的消費根本不敢算，已串聯有相關遭遇的團員，在返台後提起法律訴訟求償。

帶著家人一起出遊的陳小姐表示，還好家人選擇的是機加酒的行程，雖然飯店跟交通都有一點狀況，不過受到的影響不大，最後果斷自行訂車規劃後續行程，覺得團客很可憐，以後絕對不會跟年代訂票了。

彭小姐覺得旅行社的金流可能有問題，還有團員到飯店辦理入住的時候才發現沒有他們的名字，只好自己付費另外上網訂飯店，當初上網查詢時旅行社的行程寫得很漂亮，而且是班機直飛，還好他們選擇的是自由行，所以影響不至於太大。

觀光署指出，經協調旅行社雙方，雖恢復行程，但已中斷1到2天行程，影響旅客權益。觀光署及中華民國旅行業品質保障協會請旅客將所有消費爭議於回國後處理。

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觀光署今天掌握到事件所涉航班，共分4班班機回台，包括13日1班（154人）、14日3班（613人）。針對14日其中2班均已付款會如期飛回台灣外，另有1班越竹航空（165人，含在613人內），經美加國際旅行社與越竹航空協調後，已將照常起飛，全部航班將如期飛回台灣。

觀光署將全力維護消費者權益，涉及消費爭議部分，觀光署已請品保協會成立專案小組協助旅客；至於旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將蒐集具體事證積極查察。品保協會將於15日開始接受申訴。（編輯：陳清芳）1130213