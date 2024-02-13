台旅客遊越南富國島遭丟包 觀光署：分3層次處理

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（中央社記者陳至中台北13日電）台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，交通部觀光署今天表示，將分3層次處理，觀光署蒐集事證進行行政調查，品保協會協助處理消費爭議，旅客也可對年代旅遊提告。

美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社與越南當地數家地接旅行社疑有積欠款項糾紛，導致2月9日、10日出發旅客的行程受影響。

交通部觀光署旅行業組長湯文綺今天接受中央社電訪表示，受影響的旅客分今天1航班、明天（14日）3航班返台，年代旅遊有1航班未結清，影響約160人，其中23人自行提前返國。

觀光署持續協調年代旅遊與越南當地旅行社雙方積極處理，確保所有旅客順利返國。後續將進行行政調查，蒐集具體事證，瞭解年代旅遊是否有違反相關法律。

消費爭議的部分，湯文綺表示，旅客可保留相關單據，向旅行業品保協會提出調解。另外，目前掌握有部分旅客已表態會提告旅行社，觀光署將持續瞭解情形。

年代旅遊總經理林大鈞今天接受中央社電訪表示，13日、14日共4個航班，機位都已沒有問題，「確定會飛。」待所有旅客順利抵台後，會向外界說明清楚。（編輯：謝雅竹）1130213