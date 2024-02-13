遭年代旅遊欠款 越竹航空：基於人道仍會載富國島旅客回台

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）數百名台灣旅客在越南富國島旅遊遭到丟包，越竹航空台灣總代理今天表示，年代旅遊迄今無法如期付款，但基於人道主義及保障旅客消費者權益，還是決定先將旅客載運回台。

數百名台灣旅客10日抵達越南富國島展開5天4夜旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，導致旅客在富國島被丟包，並憂心14日無法如期返台。

越竹航空台灣總代理酷吉旅行社董事長張志嘉今天聲明指出，年代旅遊尚未付清2月14日富國島回台北的包機費用，年代旅遊董事長林大鈞宣稱，因過年期間銀行無法取款以致今日無法如期付款，不知道如何讓旅客回台。

張志嘉已於今天下午1時和林大鈞在中華民國旅行業品質保障協會、觀光署人員的見證下展開協調。在張志嘉與越竹航空討論後，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。

張志嘉向中央社表示，年代旅遊只付了從台灣飛往富國島的包機費，但回程的費用沒有依約在1月31日前付清，「一直拖延帳款、謊話連篇」，到了今天下午1時還是付不出來。

張志嘉說，越竹航空13、14日各有一班包機從富國島回台灣，但年代旅遊幾乎都沒付錢，原本考慮如果不付清就不飛，但與越竹航空討論過後，還是決定先把客人送回台灣，不要讓旅客過年不開心。（編輯：高照芬）1130213