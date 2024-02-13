旅遊團遊越南富國島遭丟包 首班返台包機估下午抵達

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（中央社記者劉建邦、余曉涵台北13日電）台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，交通部觀光署表示，年代旅遊已跟當地旅行社達成協議，將接待旅客完成行程，旅客無滯留情形。第一班班機約今天下午5時抵台。

美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社與越南當地數家地接旅行社疑有積欠款項糾紛，導致2月9日、10日出發旅客的行程受影響。

交通部觀光署旅行業組長湯文綺今天稍早接受中央社電訪表示，受影響旅客分今天1航班、明天（14日）3航班返台，年代旅遊有1航班未結清，影響約160人，其中23人自行提前返國。

觀光署發布訊息指出，此事是因年代旅遊未付款給越南地接社造成糾紛，事件發生就積極與旅行業品質保障協會了解雙方旅行社處理情形。

觀光署表示，年代旅遊已與越南地接社達成協議，當地旅行社將接待旅客完成行程，旅客未有滯留情形，班機將依原訂時間在今天下午、明天返國。

越竹航空台灣總代理今天下午1時與年代旅遊總經理林大鈞及品保協會秘書長等人出席協調會，關於年代旅遊尚未付清14日富國島回台北包機費，林大鈞解釋，因過年期間銀行無法取款，以致今天無法如期付款，不知如何讓旅客回台。

不過越竹航空表示，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，決定派飛機載旅客平安返台。

台商經營皇茶旅行社也接待年代旅遊共11團旅遊團；皇茶旅行社表示，年代旅遊共3架包機，已接11團，包含12日1團、10日10團，富國島近年成為台灣旅客新興熱門景點之一，一定確保旅客體驗服務品質。

旅客林小姐說，這次參加年代旅遊的5天富國島行程，雖遇到一些問題，但可感受到導遊跟工作人員盡心盡力協助溝通跟改善，本來看到新聞報導非常擔心與家人假期是否會受丟包影響。

觀光署表示，將會同品保協會至美加國際旅行社查察是否違反旅行業管理規則及旅遊定型化契約相關規定，並依事證查辦，要旅行社妥適處理旅客權益。（編輯：謝雅竹）1130213