台灣旅客富國島被丟包 年代旅遊稱「誤會一場」將全權負責

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）有台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包；年代旅遊總經理林大鈞今下午表示「誤會一場」，已與當地旅行社協議26日結清款項；先行返台及多付錢的旅客，年代旅遊會全權負責。

有台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，當地接待公司WInnER負責人指台灣年代旅遊負責人信用破產；交通部觀光署表示，滯留當地的100多名旅客已先自行付款繼續行程。

年代旅遊總經理林大鈞下午臨時出面對記者表示，是年代旅遊跟WInnER在認知上有落差，才導致小插曲演變得似乎不可收拾，雙方已達成共識，就是要維護旅客權益及讓他們安全返台。

林大鈞說，已掌握有16人先行回台；WInnER國際旅行社總經理唐凱也同步電話連線表示，約90名旅客已先刷卡支付約美金700多元。林大鈞說，年代旅遊都會全權負責，也跟WInnER達成協議，緊急聯繫還在富國島的旅客，安排後續餐點及明天行程，預計開工後3天或5天，依旅客名單把多付款項歸還。

林大鈞說，富國島行程剛開、又接洽這麼多人，很多細節要磨合，在出團前雙方有協議26日結清款項，但可能是認知差異導致越南地接怕收不到錢，林大鈞也坦言第一時間沒接收到訊息，是雙方缺少溝通導致的誤會。

媒體追問年代旅遊營運狀況，並詢問是否還積欠其他地接款項。林大鈞說，財務沒有問題，其他地接因為接的人數不多，款項都已結清，或採週結，回團7至10天內就會結掉；林大鈞說明這不是積欠，而是款項有月結或週結等作業方式，這也是年代跟WInnER產生的誤會。

另外，媒體詢問「有旅遊作家指付了新台幣80萬、20多人的富國島旅行團也泡湯」。林大鈞坦言這團沒開成，原本14日的越捷航空飛回台灣後就能再載客飛富國島，結果航空公司突然說因為時間緊迫不行，年代已找各種備案因應，例如越捷直飛、從越南胡志明市或從泰國曼谷轉機等；開工後會聯繫客人處理賠償事宜。（編輯：孫承武）1130212