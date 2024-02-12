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富國島旅遊團遭丟包
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台旅客富國島旅遊遭丟包 憂心14日回不了台灣

2024/2/12 18:10（2/12 18:46 更新）
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近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月12日
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月12日
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（中央社記者陳家倫河內12日專電）近300名台灣旅客在越南富國島旅遊遭到丟包，苦主之一的張姓民眾表示，當初一家九口付了新台幣45萬元，沒想到只玩兩天就出問題，現在還不知道能否14日如期返台。

近300名台灣旅客10日抵達越南富國島展開5天4夜旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，導致旅客在今天遭到地接社丟包。

團員之一的張姓民眾向中央社表示，團費每人新台幣5萬元，他們全家共計9人付了45萬元向台灣的威悅國際旅行社報名，最後被併至年代旅遊的團。

張姓民眾表示，出發前航班時間就一改再改，10日抵達富國島後行程如常，但到了11日晚間，越南WInnER國際旅行社向旅客表示，因為年代旅遊不付錢，每名旅客得支付720美元完成行程，待返台再向年代旅遊求償。

他說，旅客當下並不清楚狀況，對付款很猶豫，直到11日當晚越南WInnER國際旅行社與年代旅遊總經理林大鈞通話並擴音，確定是年代旅遊沒付錢後，約一半旅客決定先付720美元繼續行程。

張姓民眾表示，由於他們是向威悅國際旅行社購買行程，威悅願意幫他們付錢給地接社，行程得以繼續。不過，14日返台的包機是由年代旅遊包下，目前還不知道能否如期在14日返台。

張姓民眾抱怨，旅客早就付錢了，地接社卻沒收到錢，年代旅遊似乎惡意欠款，讓旅客淪為「人質」。目前有的旅客被移轉至其他飯店但聽說沒房間，有一些人又被轉到機場去。

另名楊姓旅客一家四口則是直接向年代旅遊報名，他說，一開始林大鈞表示會負責到底，要他們不用再付720美元。不過到了今天中午12時，林大鈞承諾的事都沒做到，旅客連接下來的接駁在哪裡都不知道。

楊姓旅客表示，事發突然，且因為是包吃包住的旅遊團，大家身上現金都不多；此外，一些比較年長的叔叔、阿姨沒有信用卡也不會線上支付，只能當場請求同行團員幫忙墊付。

國際旅客直飛富國島享免簽入境，這近300名旅客若未能搭乘預定包機返台，只能仰賴每天一往返的定期航班直飛回台灣。因為當初是免簽入境，若要先飛往越南其他航點再轉機回台灣，恐將因為簽證問題卡關。（編輯：陳承功）1130212

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