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富國島旅遊團遭丟包
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富國島旅遊團遭丟包2/5
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台旅客越南富國島遭丟包 當地業者稱台灣旅行社不付錢

2024/2/12 17:53（2/12 18:43 更新）
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近300名台灣旅客以每人新台幣5萬元的團費報名參加越南富國島旅遊行程，但因為台灣組團社與越南地接社之間發生付款糾紛導致旅客被丟包。圖為年代旅遊所規劃的行程。中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月12日
近300名台灣旅客以每人新台幣5萬元的團費報名參加越南富國島旅遊行程，但因為台灣組團社與越南地接社之間發生付款糾紛導致旅客被丟包。圖為年代旅遊所規劃的行程。中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月12日
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（中央社記者陳家倫河內12日專電）近300名台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，負責接待的越南當地旅行社表示，台灣年代旅遊迄今只匯1/10不到的團費，並拖欠其他地接社、航空公司款項，擔心對方捲款才出此下策。

有台灣旅客年節期間到越南富國島旅遊傳出遭丟包，負責接待的越南WInnER國際旅行社總經理唐凱向中央社說明，這次他們一共負責接待292人，但台灣收團的年代旅遊遲不付清款項，他才在今天暫停所有行程。

唐凱指出，這292名旅客在富國島的行程共計5天，自2月10日至2月14日。按照合約，年代旅遊應該在1月31日就將團費全部結清，但是直到現在，年代旅遊只付了不到1/10的款項。

唐凱說，他從1月31日起就不斷要求年代旅遊總經理林大鈞結清欠款，但林大鈞只是一直說「要匯了」卻始終沒有行動。直到2月9日出團前一天，還是沒有全額結清。

唐凱指出，2月9日早上他致電林大鈞，建議別讓客人上飛機，以免飛到富國島變成國際事件。唐凱說，林大鈞當時回覆「今天會匯款，順便再讓人帶現金過去。」然而到了當天晚間6時，還是沒收到錢。

唐凱表示，飛機2月10日早上就要飛了，旅客直到當天凌晨都沒有收到年代旅遊的任何通知，加上領隊很擔心。他和股東討論完，當天凌晨才決定繼續接，也照常接待旅客。

唐凱指出，但2月11日他看到華視新聞報導，有15名台灣旅客在富國島被丟包，經了解，這些客人全部都是年代旅遊的客人。他致電林大鈞詢問，對方非但不好好說話，反而出言恫嚇「你住哪裡我都知道」。

在發現也有其他苦主後，唐凱認為，不能排除林大鈞有捲款意圖，便在11日晚間向292名旅客說明狀況，並且當眾打電話和林大鈞對質。他說，林大鈞在電話中被他問了5次「匯款了沒」，最後不發一語。

唐凱表示，目前大約有100多名旅客願意先付錢給他，之後再向年代旅遊求償，這些人的行程已按計畫繼續走；另外100多名不願先付錢給他的旅客，已由林大鈞方面派計程車陸續接至其他飯店。

他說：「這真的是下下策，跟旅客說聲抱歉。」據唐凱掌握，2月14日有三架包機要飛回台灣，其中一架由越竹航空執飛，但林大鈞到現在也還沒付錢給越竹航空，14日恐怕還會再出問題。

唐凱表示，越南WInnER國際旅行社今年開業已經第10年，自去年7月才開始和年代旅遊合作，但過去只合作過一、兩團且規模很小，因為人很少就沒有太仔細留意年代旅遊的財務狀況。

隸屬越南堅江省（Kien Giang）的富國島面積與新加坡相當，以清澈的海洋和海鮮美食聞名，更是越南胡椒、魚露生產重鎮。國際旅客直飛富國島可享免簽，過年期間吸引大量國際旅客搭乘包機抵達。（編輯：郭中翰）1130212

#台灣
#林大鈞
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