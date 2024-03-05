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富國島旅遊團遭丟包
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富國島旅遊團遭丟包1/45
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年代旅遊遭撤照、催繳146萬元罰鍰 負責人5年內禁經營旅行社

2024/3/5 17:58（3/5 18:15 更新）
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圖為年代旅遊負責人林大鈞（右）2月出面說明富國島旅遊丟包風波。中央社記者陳怡璇攝 113年2月12日
圖為年代旅遊負責人林大鈞（右）2月出面說明富國島旅遊丟包風波。中央社記者陳怡璇攝 113年2月12日
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）年代旅遊（美加國際旅行社）春節在富國島丟包旅客，交通部觀光署日前勒令停業3個月，今天再處分撤銷其旅行業執照，並催繳新台幣146萬元罰鍰。

年代旅遊與越南地接社有財務糾紛，春節在富國島丟包292名旅客，觀光署調查發現年代旅遊對外積欠債務逾新台幣千萬元，為防事態擴大，2月16日起勒令停業3個月，中華民國旅行業品質保障協會當天也公告取消年代旅遊會員資格，觀光署要求年代旅遊補足150萬元旅行業保證金，昨天是最後期限。

觀光署今天說，年代旅遊負責人林大鈞並未在期限內補足保證金，觀光署已完成廢照處分書並發文，撤銷年代旅遊旅行業執照，依規定林大鈞5年內不能再經營旅行社。

觀光署說，針對年代旅遊春節丟包旅客總共裁罰3次，共146萬元，將會先催繳，若仍未繳納，將移送強制執行。（編輯：陳政偉）1130305

#林大鈞
#品保協會
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#觀光署
#年代旅遊
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年代旅遊未補足保證金 觀光署5日撤照
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