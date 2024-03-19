年代旅遊丟包案上千人申訴 未出團占大宗

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（中央社記者余曉涵台北19日電）年代旅遊春節丟包旅客案，品保協會接受民眾申訴到昨天為止。根據品保協會統計，共收到167件1082人申訴，以未出團的旅客為大宗，旅遊地則以越南富國島為主。

年代旅遊（美加國際旅行社）因與地接社有財務糾紛，春節在越南富國島丟包292名旅客，交通部觀光署調查發現年代旅遊對外積欠債務逾新台幣千萬元，為防事態擴大，2月16日起勒令停業3個月，中華民國旅行業品質保障協會當天也公告取消年代旅遊會員資格。

依「旅行業管理規則」規定，年代旅遊已遭品保取消資格，依規定必須向觀光署補足甲種旅行社150萬元保證金，但期限前年代旅遊仍未補足保證金，因此觀光署5日正式發文撤照。

品保協會方面，接受民眾申訴到昨天為止。品保協會秘書長吳美惠今天告訴中央社記者，受理件數共167件，總人數1082人，後續將進行履約保險的審查。

吳美惠表示，申訴案件以未出團為大宗，反而滯留國外的申訴案件較少，旅遊地點則是以年代旅遊包機的越南富國島為主。

至於旅客的賠償金額，吳美惠表示，這部分要實質審查才知道，且還有信用卡的爭議款要處理，加上每名旅客的樣態都不一樣，因此需要再開會討論。（編輯：管中維）1130319