年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間，在越南富國島丟包旅客，觀光署昨天勒令停業3個月。品保協會今天公布已受影響及未出發旅客權益處理方式，初估糾紛款約新台幣2000萬元。

觀光署下午與中華民國旅行業品質保障協會舉行記者會，說明年代旅遊嚴重違約違紀，洽請品保協會全力協助權益受影響的旅客。（申訴網址這裡點）

觀光署公布相關處理原則如下：

一、2月10日出發前往富國島旅遊，行程受影響的旅客（292人）：檢具定型化契約書、代收轉付收據及至當地額外支付的費用單據（住宿費用、門票或是活動費用單據），向品保協會申訴。

二、尚未出發旅客：以信用卡支付者，可向發卡銀行申請爭議款處理；以現金或匯款方式者，可填寫「品保協會糾紛申訴表」，並檢具代收轉付收據、契約書等相關單據，由品保協會協助申請保險理賠。

觀光署指出，年代旅遊若因財務困難無法繼續營業，就年代旅遊已投保履約保證保險新台幣1000萬元，旅客仍可獲得保險理賠，如理賠總金額超過保險額度，將由品保協會就履約保證保險理賠金額不足部分損失，協助代償。

因年代旅遊昨天起已遭品保協會取消會員資格，品保協會持續在30日內協助受理案件申請（2月16日至3月18日）。

品保申訴專線電話：（02）2599-5088，網址：https://www .travel.org.tw/。（編輯：李亨山）1130217