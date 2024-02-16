年代旅遊遭停業 約430人已買行程須全額退費賠償

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間的越南富國島旅遊團被丟包，今天觀光署勒令年代旅遊停業3個月，目前已購買行程但還未出發的旅客約有430人，年代旅遊須全額退費並賠償。

交通部觀光署今天下午做出對年代旅遊的裁處，勒令即日起停業3個月。但今天到4月，仍有消費者已報名年代旅旅遊的團體旅遊。

觀光署旅行業組長湯文琦說明，上午已禁止今天的年代旅遊富國島旅遊團出團，因年代旅遊有支付機票及飯店費用，但未付費給當地接待旅行社，所以團體旅遊改成自由行，共有16名旅客，領隊在機場與旅客簽同意書，旅客都同意到富國島自由行。

湯文琦說，觀光署清查，年代旅遊目前接團到4月，近430人，因觀光署已做出即日起停業的裁處，旅行社除必須將團費全部退回，還應賠償旅客。

根據「國外旅遊定型化契約」第12條規定（因可歸責於旅行業之事由致無法成行），旅客可請求該旅行社全額退還旅遊費用並賠償違約金。

湯文琦說，已繳費旅客也可與年代旅遊約定，轉由其他旅行社出團，因觀光署今天才做出年代旅遊的停業裁處，目前無法得知是否有其他旅行社願意接手。

觀光署勒令年代旅遊停業，除了丟包旅客，還發現公司財務業務異常，對外積欠債務逾新台幣千萬餘元，是否有能力賠償已付費旅客，值得密切注意。

湯文琦說，年代旅遊總經理林大鈞有說會處理（旅遊糾紛財務問題），若最後仍無法處理，中華民國旅行業品質保障協會就會將年代旅遊出會，後續要補繳保證金才能復會，否則將被撤照，並啟動履約保險，保障旅客的權益。

至於年代旅遊是否3個月後可復業，湯文琦說，在停業3個月到期前，年代旅遊須提出復業計畫，觀光署會檢視能否復業，若無法通過審查就延長停業。（編輯：陳清芳）1130216