更多編輯台推薦新聞：
陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定
首頁 / 生活
富國島旅遊團遭丟包
新聞專題
富國島旅遊團遭丟包1/25
首頁 / 生活

年代旅遊遭停業 約430人已買行程須全額退費賠償

2024/2/16 16:31（2/16 17:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部觀光署要求年代旅遊16日的富國島團禁止出團，桃園國際機場16日飛富國島班機僅有2班。圖為星宇航空往富國島班機登機情形。中央社記者葉臻攝 113年2月16日
交通部觀光署要求年代旅遊16日的富國島團禁止出團，桃園國際機場16日飛富國島班機僅有2班。圖為星宇航空往富國島班機登機情形。中央社記者葉臻攝 113年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北16日電）美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間的越南富國島旅遊團被丟包，今天觀光署勒令年代旅遊停業3個月，目前已購買行程但還未出發的旅客約有430人，年代旅遊須全額退費並賠償。

交通部觀光署今天下午做出對年代旅遊的裁處，勒令即日起停業3個月。但今天到4月，仍有消費者已報名年代旅旅遊的團體旅遊。

觀光署旅行業組長湯文琦說明，上午已禁止今天的年代旅遊富國島旅遊團出團，因年代旅遊有支付機票及飯店費用，但未付費給當地接待旅行社，所以團體旅遊改成自由行，共有16名旅客，領隊在機場與旅客簽同意書，旅客都同意到富國島自由行。

湯文琦說，觀光署清查，年代旅遊目前接團到4月，近430人，因觀光署已做出即日起停業的裁處，旅行社除必須將團費全部退回，還應賠償旅客。

根據「國外旅遊定型化契約」第12條規定（因可歸責於旅行業之事由致無法成行），旅客可請求該旅行社全額退還旅遊費用並賠償違約金。

湯文琦說，已繳費旅客也可與年代旅遊約定，轉由其他旅行社出團，因觀光署今天才做出年代旅遊的停業裁處，目前無法得知是否有其他旅行社願意接手。

觀光署勒令年代旅遊停業，除了丟包旅客，還發現公司財務業務異常，對外積欠債務逾新台幣千萬餘元，是否有能力賠償已付費旅客，值得密切注意。

湯文琦說，年代旅遊總經理林大鈞有說會處理（旅遊糾紛財務問題），若最後仍無法處理，中華民國旅行業品質保障協會就會將年代旅遊出會，後續要補繳保證金才能復會，否則將被撤照，並啟動履約保險，保障旅客的權益。

至於年代旅遊是否3個月後可復業，湯文琦說，在停業3個月到期前，年代旅遊須提出復業計畫，觀光署會檢視能否復業，若無法通過審查就延長停業。（編輯：陳清芳）1130216

#林大鈞
#富國島
#湯文琦
#觀光署
#交通部觀光署
#年代旅遊
延伸閱讀
台旅客富國島遭丟包 金管會：不符承保範圍不便險無法賠台旅客越南富國島遭丟包 觀光署：違規開罰每團最高5萬元富國島遭丟包旅行團返台 旅客控沒地方住像被詐欺越南調查指年代旅遊沒付款 將開罰地接社未依規定簽約台旅客富國島遭丟包 金管會：不符承保範圍不便險無法賠
富國島旅遊團遭丟包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
年代旅遊欠債逾千萬、丟包富國島旅客 觀光署勒令停業3個月
172.30.142.242