年代旅遊欠債逾千萬、丟包富國島旅客 觀光署勒令停業3個月

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，引起旅遊糾紛。交通部觀光署調查發現美加國際旅行社積欠債務新台幣千萬餘元，今天下午勒令即日起停業3個月。

觀光署發布新聞稿，勒令美加國際旅行社即日起停止經營旅行業業務3個月。

觀光署指出，美加國際旅行社（年代旅遊）於今年春節期間，發生越南富國島事件影響旅客消費權益，觀光署分別於2月13日及15日指派稽查人員前往旅行社查處，發現公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，且辦理赴越南富國島旅行團因地接社未予接待致旅客權益受損，美加旅行社積欠團費，財務顯有困難，已無法提供履約服務，且損害旅客權益。

觀光署表示，為防止旅客權益受損的情事發生及擴大，維護交易安全，依消費者保護法第36條及第38條規定，處分美加國際旅行社自即日（2月16日）起，停止經營旅行業業務3個月。

另外，觀光署說，美加國際旅行社行為涉違反旅行業管理規則部分，正就此公司2月9日及10日出發的越南富國島各團違規情事蒐集及檢視具體事證，另依發展觀光條例速裁處各團違規情事。

有關美加國際旅行社招攬未出團旅客部分，已構成給付不能，原預訂今天以後出發的旅客，旅客得依「國外旅遊定型化契約」第12條規定（因可歸責於旅行業的事由致無法成行），請求旅行社全額退還旅遊費用並賠償違約金，或與美加國際旅行社約定轉由其他旅行社出團。

觀光署表示，美加國際旅行社丟包案涉消費爭議部分，包含已出發發生爭議的旅客或尚未出發的旅客，觀光署已請中華民國旅行業品質保障協會成立專案小組協助，品保協會已於2月15日開始接受申訴。（編輯：管中維）1130216