觀光署禁年代旅遊今天富國島團出團 處分最快下午出爐

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）美加國際旅行社（年代旅遊）富國島團部分旅客春節期間遭丟包，交通部觀光署要求年代旅遊今天的富國島團禁止出團，對於年代旅遊的相關處分，最快可望今天下午出爐。

今天在相關旅遊群組有一則訊息，指觀光署緊急通知因多次聯繫不到年代旅遊總經理林大鈞，指示業務副總高敏翔請年代旅遊所有員工立即通知2月16、20、24日所有富國島出團旅客停止出團，可告知客人年代旅遊會全額退款，並會遵照旅遊定型化契約任何補償條文，因客人已在機場，所以所有動作需在30分鐘內完成。

觀光署旅行業組長湯文琦接受中央社記者訪問表示，觀光署只是禁年代旅遊今天富國島團，因出團旅行社仍舊未給付越南地接社費用，觀光署擔心旅客再被丟包。

湯文琦說，林大鈞並未失聯，觀光署相關調查也仍在進行，會盡快有結果。

至於年代旅遊2月20日及24日的富國島團是否也遭禁止出團，湯文琦只說：「那時（觀光署對年代旅遊）的處分已出來。」外傳觀光署可望今天下午做出處分，湯文琦回應，會盡快。

春節期間，年代旅遊辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客糾紛。觀光署調查，共有4個地接社，其中1個地接社因發出公告額外向旅客收費引起紛爭，有292名旅客受影響，造成旅客行程中斷1到2天，上百名旅客還自掏腰包後續行程。

交通部長王國材昨天接受媒體聯訪表示，年代旅遊不負責，一定會重罰。（編輯：陳清芳）1130216