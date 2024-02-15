台旅客越南富國島被丟包 王國材：最重可罰年代旅遊停業3個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）美加國際旅行社（年代旅遊）承攬的越南富國島旅遊，在春節期間發生旅客遭丟包事件，約292名旅客受影響。交通部長王國材今天表示，一定會重罰，最重可停業3個月。

交通部上午舉行新春團拜，王國材接受媒體聯訪表示，針對有關年代旅遊的旅客在富國島遭丟包事件，王國材表示，已要求觀光署一定要對年代旅遊重罰。

王國材說，年代旅遊這次在遊程上沒事先安排好，很多旅客在國外行程發生中斷，他要求觀光署一定要對年代旅遊重罰。

王國材說，重罰年代旅遊有兩項依據，一是根據旅行業管理規則，旅行社出團前應辦妥旅客簽證、機票、住宿，年代旅遊並未做好，可依發展觀光條例做處分；其次是依照消費者保護法，最重罰則可要求業者停業3個月，後續是否復業還要再看狀況。

王國材表示，年代旅遊不負責任，收了錢還讓旅客在國外被丟包，觀光署一定要嚴格處理，觀光署與中華民國旅行業品質保障協會已合作調查，會還民眾公道，品保協會今天開始也協助受影響民眾求償。

至於違反發展觀光條例的罰則，王國材說，目前是新台幣1萬至5萬元。

觀光署日前發布新聞稿，年代旅遊辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客糾紛。本案共4個地接社，其中1個地接社因發出公告額外向旅客收費引起紛爭，造成旅客行程中斷，滯留當地的100多名旅客先自行付款繼續行程。

與這起旅糾紛有關的越南旅行社WInnER日前發布聲明，指出WInnER跟台灣年代旅遊合作，分別接待共292名旅客，年代旅遊出發前一天仍保證會支付款項，但出團前僅支付不足1/10團款。

不過，年代旅遊昨晚也發布新聞稿，指出春節富國島旅遊事件，年代旅遊被越南WInnER旅行社惡意綁架，導致客人被丟包，年代旅遊將全權負責客人後續善後處理及損失。

年代旅遊說，是地接旅行社反悔協議2月26日結團款，客人被丟包是地接放團，因出團前，協議年代旅遊先支付新台幣70萬元房間費用給地接WInnER，2月26日結清尾款，雙方達成接團並款項月結的協議。（編輯：陳政偉）1130215