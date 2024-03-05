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桃機南跑道歲修航班延誤惹民怨 王國材：檢討改善

2024/3/5 11:07
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（中央社記者范正祥台北5日電）桃園機場南跑道年度歲修造成多架班機起降延誤改時甚至部分需轉降，引發民怨。交通部長王國材今天表示，跑道維修是航安很重要的一部分，一定要做，也一定會影響航班，但怎麼讓影響和民眾的抱怨比較小，會檢討讓以後盡量不會有這種事情發生。

立法院會今天進行對行政院長陳建仁施政方針及施政報告質詢，相關部會首長列席。王國材進入議場時，媒體詢問桃機南跑道歲修航班延誤惹民怨一事的後續處理。

王國材指出，桃園機場南跑道年度歲修，本來是3月3日至5日，已提前於4日晚間9時恢復雙跑道運行。

他表示，跑道維修是航安很重要的一部分，跑道歲修一定要做，因為桃園機場是24小時營運，所以跑道歲修一定會影響航班。

王國材表示，這次影響有進行檢討。他舉例，譬如說航管，從國外回來的飛機在飛航情報區，是不是要這麼早進來，這需要檢討。

另外，王國材提及，雖然有跟航空公司談過跑道歲修，可是旅客都不知道這情形，所以旅客的埋怨也特別大，關於這部分，桃機昨天開會討論會當作很重要事情來處理。

媒體今天聯訪時並詢問王國材，520後是否留任。王國材說，「 這不是我能決定的」，他謝謝媒體的關心。（編輯：蘇龍麒）1130305

陳建仁
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