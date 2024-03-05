陳建仁：交通記點確實有需要修改的地方

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（中央社記者林敬殷台北5日電）行政院會預計7日針對交通檢舉及記點制度提出修法，行政院長陳建仁表示，現在的交通記點制確實有一些需要修改的地方，政府也聽到民間的聲音。

陳建仁今天率領各部會首長赴立院進行施政報告並備質詢。

行政院預計7日提出修法草案，提高部分交通違規罰鍰，罰鍰上限在新台幣1200元以下輕微交通違規不記點。

民進黨立委林俊憲質詢時表示，行政院檢討交通檢舉人及記點制度，新國會開議後第一個月就做這件事，等於是政府的第一項優先法案，造成很大的民怨。

陳建仁說，現在的交通記點制確實有一些需要修改的地方，有民間的聲音，也有職業駕駛人反映，輕的罰鍰不需要有記點，科技執法及民眾檢舉部分，也有很多需要修正。

林俊憲指出，政府應該要採取平衡，既要保護行人，也要保護用路人，政府強調三個E（教育、工程及執法），但政府前2點沒做，直接跳到第3點，強力執法就會造成民怨，

陳建仁表示，這就是為什麼要全盤的檢討。

不過，林俊憲也說，交通違規主要是超速和違停，職業駕駛人及用路人最常抱怨的是現實上不得不臨時停車，去年交通部跟各縣市、職業工會等達成共識，100公尺至少劃設10公尺的黃線或臨停格位。

但以六都來說，職業工會建議台北市開放179個臨停格位，北市府只准了2個，桃園市提23個，1個也不准，甚至是很多縣市連轄區內黃線及紅線比例都沒有掌握清楚，該做沒有做好，現在執法當然會造成民怨。

林俊憲更以台中市為例表示，台中市政府去年開出的交通罰單268萬張，比前年多開25萬張罰單，但交通事故卻增加非常多，死亡人數增加，受傷人數也從5萬9000人增加到9萬6000人，增加了6成。強力執法多開罰單，交通事故發生數卻仍大幅增加，並沒有改善交通。

林俊憲說，檢舉人及記點制度造成檢舉大增，還有一個因素是拜科技進步之賜，中央及地方政府要跟上來，把號誌標線等交通工程盡快落實。（編輯：翟思嘉）1130305