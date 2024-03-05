立委指詐欺罪判太輕 蔡清祥：會要求檢察官上訴

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北5日電）民進黨立委陳素月今天質詢打詐議題時說，民眾認為法院對詐欺罪判太輕。法務部長蔡清祥說，「我們也感覺到偏輕」，會要求檢察官提起上訴，若法定刑還不足夠遏止，會檢討再來提高。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。

陳素月質詢提到，最近幾年詐騙案件層出不窮，引起基層民眾不安，政府不管從成立打詐專責辦公室還是修法等，持續進行打詐工作，但基層民眾仍無感。

陳建仁指出，詐騙手法不斷推陳出新，世界各國都面臨詐騙情形越來越嚴重的狀況，而打詐辦公室成立後，攔阻1851通從境外來的詐騙電話、800多通惡意簡訊，攔阻的詐騙案件也有1萬1300多件、金額達新台幣76億元，不法所得也追回41億元。

陳建仁表示，會從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等面向，讓法務部、內政部、國家通訊傳播委員會、數位發展部等部會，一起做好打詐工作。此外，有些人建議應該要有更精進的打詐專法或科技偵查法，希望讓詐騙的處理能夠更得心應手，政府會繼續加強。

陳素月提出數據，從2017年到2021年，關於詐欺罪案件，法院判決有罪確定者為6萬9741人，其中被判處拘役者占21.6%、判處有期徒刑6個月以下者占43%、判處有期徒刑1年以上3年以下者占29.3%，這都讓民眾覺得法院判太輕，對詐欺犯根本起不了嚇阻作用，難怪詐欺案會層出不窮。

蔡清祥說，「法院的判決我們也感覺到偏輕」，會要求檢察官監督這樣的判決，如果過輕的話要提起上訴，另外在假釋審核上，法務部矯正署會從嚴審核，至於其他相關法制，如果法定刑還是不夠足以遏止的話，會檢討再來提高。

陳素月指出，民眾也關心被詐騙的款項如何追回，希望政府要有更積極的作為。陳建仁說，會加強各部會與被害者有更好的聯絡與溝通。

此外，國民黨立委邱若華質詢時表示，地方建設不分黨派，她和桃園其他立委，也會和桃園市政府及中央配合，大家一起努力改善地方交通，也希望中央與地方間合作更加強。

對此，陳建仁說，會積極了解地方需要，積極來推動。他也說，六都首長列席行政院會，所以在每次行政院會也可以提出一些建議，「桃園市長比較少來，但副市長來的時候都會提供很多寶貴意見。 」（編輯：蘇龍麒）1130305