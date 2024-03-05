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五一勞動節全國放假？ 陳建仁：可以考慮

2024/3/5 11:32（3/5 12:08 更新）
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立法院會5日持續對行政院長陳建仁（中）施政報告繼續質詢，內政部長林右昌（左）、交通部長王國材（右）同台備詢。中央社記者謝佳璋攝 113年3月5日
立法院會5日持續對行政院長陳建仁（中）施政報告繼續質詢，內政部長林右昌（左）、交通部長王國材（右）同台備詢。中央社記者謝佳璋攝 113年3月5日
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（中央社記者蘇龍麒台北5日電）民進黨立委林宜瑾今天問到，五一勞動節是否能夠全國一致性放假。行政院長陳建仁今天表示，目前全國總放假日已經完全占滿了，可以考慮五一全國一致性放假，但需要有相當調整。

主管放假日的內政部長林右昌說，如果五一勞動節要全國一致性放假，要做一些調整，大家要有一致的共識後，再做其他配套處理。人事總處人事長蘇俊榮說，會來試算影響。

立法院今天繼續進行施政總質詢。林宜瑾質詢時問到，五一勞動節是紀念勞工團結的日子，也是勞工難得能夠休息、安排家庭活動的時刻，國家不能帶頭忘本，應讓全國勞動者擁有能夠一致性放假的勞動節。

陳建仁表示，目前全國總放假日是115天到116天，完全占滿了，但有勞工朋友反映，五一勞動節雖然放假，但小孩還需要照顧，希望能夠整體放假比較好。他說，勞工聲音都有聽進去，可以考慮全國一致性放假，但需要有相當的調整。

林宜瑾說，目前勞動節全國一致性放假，最大問題在於軍公教，主要會來自於警消加班執勤費用，但行政院應該可以好好考慮來宣布這個好消息。

蘇俊榮說，勞動節全國一致性放假內部評估過，但需要進一步試算影響，人事總處會試算後，簽呈到行政院，由行政院來決定。

林右昌說，全國全年總放假日是固定的，這是經過立法院決定，目前的確已經用完了，如果勞動節要全國一致性放假，要做一些調整，大家要有一致的共識，再做其他配套處理。（編輯：張良知）1130305

#陳建仁
#林右昌
#林宜瑾
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