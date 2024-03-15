陳建仁：把花東交通建設做更好是朝野共識

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（中央社記者王揚宇台北15日電）國民黨立法院黨團13日指行政院長陳建仁2月拜會立法院時，立法院長韓國瑜當面請命國道6號及環島高鐵這2項條例建設。陳建仁今天受訪證實此事，也說要把花東交通建設做更好，這是朝野共識。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁擬具環島高速鐵路建設特別條例草案與國道6號東延花蓮建設特別條例草案，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣為共同提案人，引發討論。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，就韓國瑜是否當面請託這2項議題，做相關說明。

陳建仁說，上次拜會韓國瑜時，韓國瑜確實很關心花東的交通便捷，希望給民眾有一個安全回家的路，而這件事情大家都有共識。

陳建仁指出，政府對於花東建設，包括鐵路電氣化、雙軌化、蘇花安的規劃等，都在進行過程中，他也跟韓國瑜報告，這是朝野共識，一定把花東交通建設做更好，會這樣來做努力。

陳建仁指出，在憲法當中，對於五院的權責都有很好的規定，行政院一定會依照憲法的規定，繼續加強福國利民的施政，這也包括蘇花地區的交通設施改進等，請花東民眾能夠放心。

陳建仁說，更重要的，他很感佩韓國瑜對於花東人民的福利能夠來爭取，行政院一定依照憲法規定的權責來辦理，該由行政院編預算執行的一定責無旁貸，這也需要立法院在預算上的審議。（編輯：蘇龍麒）1130315