陳建仁樂見蔡柯會 盼不分黨派共同捍衛台灣
2024/3/14 18:23（3/14 19:36 更新）
（中央社記者賴于榛台北14日電）總統蔡英文今天與民眾黨主席柯文哲會面，行政院長陳建仁說，樂見朝野透過各種方式凝聚共識、共商政策，期盼未來不分黨派團結一致，共同捍衛台灣。
蔡總統今天與柯文哲在總統府會談，蔡總統希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大共識。柯文哲認為，只要是對國家有利、人民有益的事，他努力以赴。
行政院發言人林子倫透過媒體群組轉述，陳建仁表示，自上任後始終堅信，國家的進步與政策的落實需要朝野各黨攜手合作、同步並進，除感謝蔡總統邀集朝野對話，也樂見朝野各界持續透過各種方式凝聚共識，共商福國利民的各項政策。
陳建仁說，政府將繼續秉持相同精神進行施政，期盼不分朝野黨派、中央地方，大家團結一致，共同捍衛台灣得來不易的民主自由，將台灣打造成一個更溫暖而堅韌的國家。（編輯：謝佳珍）1130314
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