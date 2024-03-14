柯文哲帶小草見總統談國政 盼朝野對話回應公民期待

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（中央社記者郭建伸台北14日電）總統蔡英文今天邀請民眾黨主席柯文哲進行重大國政議題對話，柯文哲帶「 小草」當伴手禮，象徵將「小草」心聲帶進總統府。柯文哲表示，肯定蔡總統「政黨溝通平台」提議，期待蔡總統能落實承諾回應公民期待。

蔡總統今天邀請柯文哲赴總統府進行重大國政議題的對話，雙方就政黨溝通平台、強化社會安全網、勞保年金改革、強化國防預算等議題進行交流。民眾黨會後透過新聞稿，轉述對話內容。

民眾黨指出，柯文哲過去一再強調「政黨和解、社會和諧」，期待朝野政黨能超越黨派凝聚最大共識，共同為國家、人民而努力；這次蔡總統主動邀約，柯文哲秉持一貫信念，希望透過對話，對國家整體發展方向提出建言。

對於蔡總統提出未來能建立「政黨溝通平台」，柯文哲表達肯定與重視，期待蔡總統能落實承諾，回應公民社會的期待；針對近期發生的重大矚目案件，雙方皆對不幸逝去的生命感到痛心，也希望中央地方能共同檢討與承擔，並強化社會安全網的維護，以避免憾事再次發生。

談及勞保年金改革議題，柯文哲認為，應誠實面對問題，落實世代正義，蔡總統也允諾會請行政團隊適切提供勞保財務資料給在野黨參考；至於國防預算逐年提升至GDP3%，雙方對此目標有所共識，守護國家安全是朝野一致的方向，未來台灣民眾黨也將理性監督國防預算，共同維持台海及區域穩定。

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民眾黨秘書長周榆修表示，柯文哲在農曆年接到蔡總統邀約見面，提出朝野對話與交流的想法，這與民眾黨期盼朝野對話，走向社會和諧、政黨和解的想法不謀而合，朝野的良性對話代替對抗，才能讓整體國家發展往前進，而非陷於政黨惡鬥、內耗之中，經過幕僚溝通協調作業，順利在今天進行會面。

民眾黨指出，此次會晤，柯文哲由周榆修陪同，蔡總統則由總統府副秘書長張惇涵陪同，會談時間約2小時，雙方共進午餐，享用牛肉麵，過程氣氛融洽。（編輯：林克倫）1130314