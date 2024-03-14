蔡總統會柯文哲談政黨溝通平台等4議題 也盼與朱立倫會面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天與民眾黨主席柯文哲在總統府會談，蔡總統希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大共識。柯文哲表示，只要是對國家有利、人民有益的事，他努力以赴。

蔡總統也期盼能夠與國民黨主席朱立倫擇定合適時間，進行會面交流。

總統府下午透過新聞稿表示，蔡總統午間於總統府內與柯文哲會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等重要議題進行意見交流。

「勞保年金改革」議題，蔡總統表達，雖上任之初啟動年金改革，但後來因3年疫情的影響，未完成勞保年金改革的最後一哩路；勞保年金改革刻不容緩，而柯文哲也提過相關的政策主張。

蔡總統與柯文哲的共識都認為，應誠實面對問題、務實提出方案，凝聚更大社會共識，共同解決勞保年金改革議題，落實世代正義。包括勞保財務等相關資料，蔡總統會請行政團隊適切提供作為在野黨參考。

「提升國防預算」層面，蔡總統說，民主國家難免政黨競爭，但守護國家安全絕對是朝野最大共識，也是要竭盡所能努力的目標。蔡總統也表達，柯文哲主張國防預算佔比逐年提升至GDP的3%，這也是她執政以來持續努力的目標。因此，雙方也就此目標有所共識。

蔡總統希望，未來民眾黨能夠在理性監督之際，大力支持未來政府的國防預算，守護國家安全，並維持台海及區域和平穩定。

就近期社會矚目的社會安全網議題，蔡總統與柯文哲都為不幸逝去的生命表達痛心，也認為地方與中央雖有各自權責範圍，而中央與地方也必須共同檢討面對，包含出養制度的審定、委託機構的選擇，以及督導還有訪視的密度等各面向，都有強化社會安全網應持續努力之處，以避免憾事發生。

最後，蔡總統也向柯文哲表達，面對複雜多變的挑戰，國家最需要的是團結一致。因此，她希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大的共識。

柯文哲表示，「政黨和解、社會和諧」是他一貫的主張，只要是對於國家有利、人民有益的事，他都會努力以赴。

總統府副秘書長張惇涵說明，蔡總統在去年國慶演講時提到，希望在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。

張惇涵表示，今年1月大選後，蔡總統曾與副總統賴清德就此討論，賴副總統支持蔡總統邀請朝野對話，兩人也都認為，台灣人民期望看到朝野良性的對話，而非永無止境的對抗，朝野之間必須凝聚最大共識，推動各項有利於人民的政策，讓國家持續進步。

張惇涵說，趁著今年選後春節之時，蔡總統於大年初一，主動致電國民黨主席朱立倫及柯文哲，除互道新春祝福，並同時邀約兩位在野黨主席能於合適時間，分別會晤交流。春節後幕僚即展開相關協調，經過友善良性的溝通，促成今天的會面。

蔡總統感謝相關幕僚的居中溝通，雖然今天是與柯文哲會面，但她也深切期盼，能夠與朱立倫擇定合適時間，進行會面交流。

總統府表示，蔡總統與柯文哲今天的會談，雙方由總統府副秘書長張惇涵，及民眾黨秘書長周榆修陪同，歷時約2小時，除進行會談外，也在總統府內邊享用牛肉麵邊對談，過程氣氛融洽。（編輯：謝佳珍）1130314