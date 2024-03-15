蔡總統有意與朱立倫會面 李彥秀：朝野多溝通是好事

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）總統蔡英文期盼能夠與國民黨主席朱立倫擇定合適時間會面交流。國民黨文傳會主委李彥秀今天說，朝野多溝通絕對是好事，但蔡總統過去7年多都沒溝通，這是最大的遺憾，還是期待「賴總統」接下來與在野黨的溝通。

蔡總統昨天與台灣民眾黨主席柯文哲在總統府會談，蔡總統希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大共識。蔡總統也期盼能夠與朱立倫擇定合適時間，進行會面交流。

面對蔡總統有意與朱立倫會面，但黨內也出現反對聲音，李彥秀今天在受訪時說，黨內原本就有不同的聲音，朝野多溝通絕對是好事。蔡總統任期剩下最後50幾天，要來討論勞保年金等議題，以及社會安全網走到2.0，卻還有這麼多的破洞，如果能早點溝通檢討，會不會在許多重大議題上，國家可以處理得更好。

李彥秀說，朝野溝通是希望能讓國會運作更順利，蔡總統原本有機會當全民總統，但過去7年多時間，看到民進黨在國會處理議案的傲慢與輾壓方式，任期剩下最後的50幾天，蔡總統才要做朝野溝通，這是最大的遺憾。

李彥秀指出，還是期待民進黨總統當選人賴清德與在野黨的溝通，避免以抹黑、抹紅的方式來處理很多委員的提案與議案。並期待未來賴清德有機會在日常的重大議題上，都能與在野黨主席溝通，提出國家重要願景並團結國會，這是總統重大的責任，這對於人民關注的議案，國會可以穩定運作，絕對是好事。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨會持續討論有無適宜的時間，目前還在持續溝通討論中。

此外，針對國民黨籍台北市議員陳重文涉貪遭羈押禁見，李彥秀表示，國民黨尊重檢調調查，目前仍在調查中，黨有相關規範，做後續處理。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1130315