傳整併黃復興引中方質疑 國民黨：交流基本架構沒變

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨主席朱立倫日前整併黃復興，傳出引起中國對國民黨兩岸路線的警覺，國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，朱立倫上任後，跟對岸交流基本架構，從來沒有改變，她認為兩岸要累積更多善意，才有辦法以對話取代不必要的對抗與擦槍走火。

李彥秀今天下午在國民黨中常會後接受媒體訪問，針對國民黨副主席夏立言今天啟程訪問中國大陸，遭質疑國民黨在中國兩會結束後與共產黨唱和，李彥秀回應，國民黨與對岸交流，向來是為了維護中華民國的憲政體制，與對岸交流向來也是民進黨的主張，但綠營只是嘴巴說說卻不做，對於台商、台生、台青的權益與問題，民進黨不做，國民黨都會持續關注。

至於外傳朱立倫在整併國民黨黃復興黨部後，引起中國對朱立倫兩岸路線的警覺，對於台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕避談「九二共識」也頗有微詞。李彥秀指出，在「九二共識」的體制上，與中國大陸持續交流，維護中華民國應有的主權以及兩岸對等尊嚴，降低兩岸敵意螺旋，向來是國民黨的基本主張。

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李彥秀強調，朱立倫上任以來與對岸交流的基本架構從未改變，很多事情民進黨不做，國民黨會持續地做，至於台北市與上海市原本就有論壇，他認為兩岸要累積更多善意，才有辦法以對話取代不必要的對抗與擦槍走火。

此外，媒體詢問，朱立倫今年是否有訪問中國的計畫，李彥秀提到，目前還沒有相關規劃，若有進一步的規劃，會向大家報告，無論是大陸事務部、海外部或國際部，一直有在進行國際、兩岸間的交流工作。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1130313