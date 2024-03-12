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男童疑遭虐死 朱立倫：衛福部不可逃避責任

2024/3/12 17:13（3/12 17:21 更新）
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國民黨12日下午舉行記者會，針對引發社會各界關注的保母虐童致死案發表看法，黨主席朱立倫會中呼籲政府重視相關議題，並應重新檢視社會安全網。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日
國民黨12日下午舉行記者會，針對引發社會各界關注的保母虐童致死案發表看法，黨主席朱立倫會中呼籲政府重視相關議題，並應重新檢視社會安全網。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日
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（中央社記者王承中台北12日電）男童疑遭轉介保母虐死，國民黨主席朱立倫今天表示，民眾感受看守內閣就是擺爛心態，但社會安全網、食安不能有一天鬆懈，衛福部不可以再逃避責任，要求民進黨政府要全力以赴，把社會安全網做好，法令不足之處，朝野可以共同努力解決問題。

北市1名保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。衛福部社家署表示，將與地方合作加強保母訪視，尤其著重2歲以下無法表達的孩子，強化社會安全網。

國民黨主席朱立倫、國民黨立委李彥秀、許宇甄，以及國民黨發言人楊智伃等人，今天在國民黨中央黨部召開「虐童案引發公憤，消失的社會安全網，民進黨應為失能擺爛負責」記者會。

朱立倫指出，民進黨執政8年，過去常講要建構社會安全網2.0，還編列新台幣407億元的預算，結果兒虐事件仍層出不窮，沒有減少，2022年就發生43起兒虐事件，現在又發生這起駭人聽聞的虐童案，民眾一定想問，社會安全網到底何時才能建構完成，呼籲行政院、衛福部，中央結合地方，盡最大的努力，完成社會安全網的建構。

朱立倫表示，執政者也必須要去解決社福人才流失與不足的問題，不可能要求年輕朋友在這樣的壓力、待遇下，從事社福工作。

朱立倫指出，現在民眾的感受就是，目前看守內閣似乎就是一副擺爛的心態，但社會安全網、食安不能有一天的鬆懈。衛福部絕對不可以再逃避責任，擺爛拖延，也不可以有看守的心態。

朱立倫表示，國民黨今天開記者會，就是表示對虐童事件的重視，也嚴正要求民進黨政府一定要全力以赴，把社會安全網做好，而社工體系要趕快補足人才，法令不足的地方，朝野可以共同努力，趕快解決問題。

許宇甄表示，發生這樣的事情，至今沒有看到衛福部有任何的道歉及後續處理，只看到衛福部的擺爛。現在的看守內閣，可以說是失能，尤其是衛福部，從食安問題到虐童案，社會安全網的破洞，怎麼補都補不完。

李彥秀指出，目前家庭托育制度上，只有輔導跟檢查，沒有系統性完整的公開機制，這也是未來要處理的，兒童保護的路上，無論是政府、保母、民代等，沒有人是局外人，應該正視問題，如何把社會安全網補破網。（編輯：林興盟）1130312

台北市發生設籍新北男童遭保母凌虐致死案，國民黨12日下午在中央黨部舉行記者會，黨籍立委李彥秀（圖）表示，針對社福人員的照顧補助及訪視制度，政府應該全面檢視、補足漏洞。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日
台北市發生設籍新北男童遭保母凌虐致死案，國民黨12日下午在中央黨部舉行記者會，黨籍立委李彥秀（圖）表示，針對社福人員的照顧補助及訪視制度，政府應該全面檢視、補足漏洞。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日
國民黨12日下午在黨中央針對保母虐童致死案舉行記者會，立委許宇甄（圖）出席，認為民進黨政府應該為消失的社會安全網負起責任。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日
國民黨12日下午在黨中央針對保母虐童致死案舉行記者會，立委許宇甄（圖）出席，認為民進黨政府應該為消失的社會安全網負起責任。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日
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