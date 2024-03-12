男童疑遭凌虐致死 新北市將加強保母訪視頻率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）北市發生設籍新北男童疑遭保母凌虐致死，新北市社會局表示，除每年對日間托育保母2至4次例行訪視，需加強輔導的保母會增加1至4次訪視，全日托育保母將從現行1年4次增至6次。

1名1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，新北市社會局今天發布新聞稿指出，面對這樣暴力行為，感到痛心，面對暴力事件絕對零容忍，社會局及社福中心將陪伴家屬提供所需協助。

社會局表示，將持續關懷家屬的心理與情緒狀態，提供喪葬及法律扶助資源，也會為家庭提供心理諮商及相關資源，並全力配合司法檢警單位調查。

為避免憾事再次發生，社會局指出，新北市未來將會提高服務中兒少的訪視頻率及訪視人員對危機的敏感度，並建議中央、地方一起強化訪視的預警效果。

社會局表示，在訪視頻率強化部分，每年對日間托育保母維持2到4次的例行訪視，但對列入需要加強輔導的保母，會增加1到4次的訪視；對於全日托育保母的訪視，也將從現行1年4次增加為6次。對於考核不佳的保母，也會加強訪視輔導的頻率及特定職訓課程。

為了降低第一線保母的壓力，社會局指出，已開發居家托育APP，利用規格化的作息記錄模板，讓保母人員能夠快速記錄收托孩童的作息，家長也可以透過APP及時與保母互動，了解孩童當下狀況。

社會局表示，兒少生命安全必須中央、地方共同努力，針對中央現行的收出養流程，希望衛福部在修法過程中，納入第一線的訪員、保母及社工的意見，讓公私合作更加順暢，盡力接住所有需要服務的對象。（編輯：戴光育）1130312