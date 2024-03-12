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社工訪查紀錄遭疑造假 檢警搜索兒福聯盟約談1人

2024/3/12 15:51（3/12 16:09 更新）
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一名1歲大男童疑遭兒福聯盟轉介保母虐死案引發全台關注，兒盟12日公開說明全案相關時間表。中央社記者王飛華攝 113年3月12日
一名1歲大男童疑遭兒福聯盟轉介保母虐死案引發全台關注，兒盟12日公開說明全案相關時間表。中央社記者王飛華攝 113年3月12日
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（中央社記者林長順台北12日電）台北地檢署偵辦1歲男童遭虐死案，已陸續聲押劉姓保母姊妹獲准，外界質疑兒福聯盟社工訪查紀錄造假。台北地檢署今天指揮警方搜索兒福聯盟，並以被告身分約談陳姓社工到案。

劉姓保母去年9月間接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，劉女與胞妹涉嫌凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間約談劉女到案，訊後依虐童致死、傷害致死、違反兒少法等罪嫌聲押禁見獲准，2月間另約談劉女胞妹到案，聲押獲准。

男童家屬友人在臉書發文，指男童長期受虐，假如社工真的有盡本分，也不會發生遺憾的事情，並表示社工回報的照片，有許多並非實際探訪所拍。網友也質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。

為保全證據，台北地檢署今天指揮台北市警察局文山二分局，兵分多路搜索兒福聯盟、主責本案的陳姓社工住處等地，並約談陳姓社工，目前搜索行動仍在進行中，全案朝偽造文書罪偵辦。（編輯：李錫璋）1130312

#台北地檢署
#兒福聯盟
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