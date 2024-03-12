膽大心細守護者 醫接住兒虐個案留意傷口眼神等警訊

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北12日電）台北發生男童疑遭保母凌虐致死，兒虐再次引發各界關注，接住兒虐案，作為膽大心細守護者的臨床端醫師呼籲，雙薪家庭送托保母，當發現孩子眼神不對勁一定要提高警覺。

林口長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉投身兒虐防治多年，他今天接受媒體採訪時表示，台灣近年來每年兒童虐待通報案件約7萬、8萬件，其中成案約1至2成。主要樣態都是遭毆打造成腦傷等傷害。加害者將受傷孩子送醫，一定不會自首，所以醫師需訓練到能一眼看出可疑之處。

葉國偉分享，醫師判斷疑似兒虐案的關鍵因素，包含受傷位置不太對、病史前後不一，如照顧者宣稱孩子從床上跌下來，才會出現頭部瘀青，醫師就會同步了解床的高度，以利判斷傷部自然發生可能性；另外，耳後瘀青是不太常見的受傷位置，都可能是警訊。

X光科醫師也是兒虐守門人，葉國偉說，過去曾發生過有孩子骨折送醫，透過X光片發現是螺旋形骨折，彷彿被外力扭過，當下醫師立刻警鈴大響，「這個要小心」。醫師不會放過任何蛛絲馬跡，但也不能打草驚蛇，隨時保持警覺心是關鍵，只要直覺不對勁，就應通報，預防憾事。

對於台北市1名保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死案件，葉國偉認為，「這種情況有點複雜」，這次是按照政府程序媒合出養、尋找保母，同時凸顯強化追蹤重要性，孩子寄養後情況，如健康、家庭互動，都需要有專人記錄、回報處理。

現代社會經濟壓力大，多數是雙薪家庭，家長必須將年幼孩子送托保母。葉國偉說，要避免孩子長期受到不良保母虐待而不自知，除了透過檢視身上是否有不明瘀青、傷口，家長也可從互動觀察異狀，如孩子被親密的人觸碰會害怕，或眼神不太看大人，就要提高警覺。（編輯：張雅淨）1130312