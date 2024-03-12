1歲童待出養期間疑遭保母虐死 社家署提6點改善方向

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北12日電）1歲男童疑似在待出養期間遭保母與其妹凌虐致死，衛福部社家署今天提出6點改善方向，包含全面清查3歲以下由保母照顧的待出養童等，並將於3月15日召開檢討會議。

北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，事件引發社會高度關注。後續經台北市社會局了解，這是新北市社會局個案，因男童先前由兒盟辦理出養，出養前無親屬可以照顧男童，兒盟委託合作保母照顧。

衛生福利部社會及家庭署今天表示，已召開專案會議，針對本案在收出養制度、居家托育、幼兒安置資源等3面向進行檢討；並已安排3月15日邀集專家學者、新北市政府、台北市政府，召開重大社會事件檢討會議，會中亦將請兒童福利聯盟文教基金會就案件進行說明並深入討論。

社家署並提出6點改善方向。第1，有出養必要性應由地方政府評估，不應將評估、媒合、暫時安置及收養後訪視工作全部交給民間團體執行。

第2，兒童不能僅因家庭經濟因素出養，社家署副署長張美美對媒體說明，依兒童權利公約精神，不能僅因經濟貧窮而剝奪父母對兒童的照顧，應加強資助家庭，提供就業、托育媒合；若家庭符合福利身分，應協助申請補助，並將與地方政府討論是否需要開拓其他福利，幫助孩子長大。

第3，縣市政府應與收出養媒合機構密切合作，對於出養兒童，地方政府應指派專責社工人員和收出養媒合機構充分合作，並應積極訪視了解出養兒童受照顧情形，對於保母安置資源亦應納地方政府委託安置照顧範疇管理，以確實掌握兒童受照顧情形。

第4，強化保母督導及管理機制，對於待收養期間全日送托的3歲以下兒童，應較嚴格規範保母的資格條件、訪視頻率、加強家外安置訓練課程、研擬較優薪資待遇。張美美說，將要求全面清查納管，加強訪視保母照顧狀況與動機，並因應待出養孩子在行為上可能有狀況，同時加強保母訓練課程。

第5，加強訪視重點及訪員敏感度，中央將與地方密切合作，督導縣市政府落實年幼兒童受照顧品質的訪視，並強化訪視輔導人員及社工人員敏感度及訓練。

第6，結合幼兒專責醫師共同關懷未滿3歲兒童發展，對脆弱家庭子女、接受政府委託安置及出養兒童，將強化由地方社政主管機關彙整名冊至衛生主管機關，指定幼兒專責醫師提供幼兒疾病預防與健康服務，了解兒童發展及受照顧情形，一旦發生疑似兒虐或不當對待，即可立即介入。（編輯：張雅淨）1130312