TPBL國王奪冠後 宣布總教練萊恩、洋將曼尼高離隊

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（中央社記者陳容琛台北5日電）甫摘下台灣職業籃球大聯盟TPBL冠軍的新北國王今天宣布，總教練萊恩、助理教練馬克及人氣洋將曼尼高將離隊，並預計於近期公布下一任總教練人選。

現年36歲的萊恩（Ryan Marchand）從2021年執掌國王兵符，重視細節、堅守紀律，同時樂於與球員溝通的他，成功將球隊打造成攻守兼備的陣容，不僅長年維持在例行賽前段班，並連續2年（去年在P. LEAGUE+聯盟奪冠）帶領國王勇奪總冠軍，甚至2度獲選年度最佳教練殊榮，與核心班底建立深厚信任與默契。

如今萊恩將與助理教練馬克（Mark Coppola）展開新的旅程，而國王球團也透過聲明指出，感謝兩名教練在這4年來對於戰術、領導及文化傳承上的貢獻，為球隊奠定長遠發展的基礎，並透露近期將宣布下一任總教練人選，持續朝向長期穩健的發展目標邁進。

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另外，入選本季TPBL年度防守第一隊、年度第二隊的國王人氣洋將曼尼高（Kenny Manigault），今天也因為考量個人生涯規劃，勇敢追尋不同挑戰，而做出離隊選擇，國王球團則尊重曼尼高與家人共同決定。

國王球團提到，曼尼高不只是場上的穩定輸出與防守擔當，他的拚戰精神、團隊意識與職業態度，也深深影響球隊文化，成為國王3年來不可或缺的核心之一，「感謝他3季以來的精彩表現與投入，也祝福他未來繼續在球場上閃耀發光。」（編輯：龍柏安）1140705