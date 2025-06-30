新北國王TPBL奪冠 侯友宜：7/1封王遊行
2025/6/30 15:18（6/30 15:21 更新）
（中央社記者王鴻國新北30日電）新北國王隊29日獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。新北市長侯友宜今天表示，7月1日將舉行封王遊行，期待支持籃球運動的所有市民朋友，好好的給他們鼓勵加油。
侯友宜視察捷運土城樹林線工程時接受媒體聯訪，針對新北國王隊奪TPBL總冠軍表示，「這就是我們新北市民的一個驕傲」。
他表示，為了慶祝新北國王籃球隊拿到總冠軍，新北15座運動中心、板樹體育館、泰山體育館體適能館免費使用3天，明天也將在新莊、板橋舉行封王遊行，期待支持籃球運動的所有市民朋友，好好的給他們鼓勵加油。
市府表示，為歡慶榮耀時刻，新北國王球員在明天下午1時30分舉辦冠軍遊行，車隊從主場新莊體育館出發，行經新泰路、中正路，經大漢橋至板橋府中。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
市府表示，遊行預估在下午2時15分抵達新北市政府中山路大門與球迷歡聚，邀請市民和國王球迷一起齊聚在市府同樂。
市府表示，TPBL元年賽季剛劃下完美句點，緊接著新莊體育館將於7月12日至20日舉辦「第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」男子組賽事，屆時包括日本、菲律賓、馬來西亞、巴林、澳洲聯隊、阿聯、卡達等多支國際勁旅將與中華隊同場較勁，做為8月亞洲盃前哨戰，賽事勢必精彩可期，邀請所有球迷再次齊聚新莊為中華隊加油。（編輯：方沛清）1140630
- 新北國王TPBL奪冠 侯友宜：7/1封王遊行2025/06/30 15:18
- 2025/06/29 21:07
- 2025/06/29 20:23
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
兄弟籃球奪冠感情深 林書豪：比NBA總冠軍有趣