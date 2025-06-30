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新北國王TPBL奪冠 侯友宜：7/1封王遊行

2025/6/30 15:18（6/30 15:21 更新）
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新北市長侯友宜（前右2）30日視察捷運土城樹林線工程，接受媒體聯訪時，他針對台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王奪下聯盟元年總冠軍表示，「這就是我們新北市民的一個驕傲」，7月1日將在新莊、板橋舉行封王遊行。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月30日
新北市長侯友宜（前右2）30日視察捷運土城樹林線工程，接受媒體聯訪時，他針對台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王奪下聯盟元年總冠軍表示，「這就是我們新北市民的一個驕傲」，7月1日將在新莊、板橋舉行封王遊行。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月30日
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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北國王隊29日獲得台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍。新北市長侯友宜今天表示，7月1日將舉行封王遊行，期待支持籃球運動的所有市民朋友，好好的給他們鼓勵加油。

侯友宜視察捷運土城樹林線工程時接受媒體聯訪，針對新北國王隊奪TPBL總冠軍表示，「這就是我們新北市民的一個驕傲」。

他表示，為了慶祝新北國王籃球隊拿到總冠軍，新北15座運動中心、板樹體育館、泰山體育館體適能館免費使用3天，明天也將在新莊、板橋舉行封王遊行，期待支持籃球運動的所有市民朋友，好好的給他們鼓勵加油。

市府表示，為歡慶榮耀時刻，新北國王球員在明天下午1時30分舉辦冠軍遊行，車隊從主場新莊體育館出發，行經新泰路、中正路，經大漢橋至板橋府中。

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市府表示，遊行預估在下午2時15分抵達新北市政府中山路大門與球迷歡聚，邀請市民和國王球迷一起齊聚在市府同樂。

市府表示，TPBL元年賽季剛劃下完美句點，緊接著新莊體育館將於7月12日至20日舉辦「第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」男子組賽事，屆時包括日本、菲律賓、馬來西亞、巴林、澳洲聯隊、阿聯、卡達等多支國際勁旅將與中華隊同場較勁，做為8月亞洲盃前哨戰，賽事勢必精彩可期，邀請所有球迷再次齊聚新莊為中華隊加油。（編輯：方沛清）1140630

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