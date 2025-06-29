兄弟籃球奪冠感情深 林書豪：比NBA總冠軍有趣

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（中央社記者黎建忠台北29日電）TPBL新北國王當家球星林書豪，今天率隊拿下元年總冠軍，並連續2年攜手弟弟林書緯封王；他賽後坦言，這座總冠軍能和弟弟一起獲得，比NBA總冠軍還有趣。

林書豪在2019年和多倫多暴龍簽約，隨隊一路闖進季後賽，並且拿下當年賽季的總冠軍。只不過他當時整個季後賽只打27分鐘，總冠軍賽只上場51秒，確實沒有存在感。

2024-25年的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽，林書豪7場全都打滿，平均出賽37分鐘，也獲選為總冠軍賽最有價值球員。

林書豪賽後接受媒體聯訪時表示，能跟弟弟一起拿冠軍，比起NBA總冠軍好玩很多很多，「跟自己弟弟打球，也是跟家庭的愛，平時看他訓練這麼多，犧牲也這麼多看了很心疼，如果沒有我的話，他一定會獲得更大的關注和進步。」

林書緯聽到哥哥這番話，也難得感性地說：「從知道哥哥要加入國王後，我就知道自己一定會犧牲很多，但這都是我願意的，因為他是我哥哥。」

確定封王的當下，林書豪抱著林書緯講了很久的話，甚至最後還落下男兒淚。

他解釋，為了準備季後賽，「我每天都治療到凌晨1、2點，我已經36歲了，必須這樣做才有辦法每一場都出賽，這段時間我犧牲了所有家庭生活，甚至沒看到我的小孩，所以比賽結束，這些情緒都釋放了。」

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談到林書緯高喊「再一年」，林書豪沒有正面回應，僅說，「有個頑皮的弟弟會很討厭。」

國王總經理毛加恩則是強調，「我們預計會在1個月內跟書豪聊聊，看他接下來的意願，我想他一定會通盤考量，包括自己的身體、家庭等，但我相信國王球團不論場上場下，都跟書豪配合的很好。」（編輯：蕭博文）1140629