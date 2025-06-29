TPBL海神鏖戰終局落敗 胡瓏貿哽咽：全隊付出百分百

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（中央社記者黎建忠台北29日電）TPBL總冠軍賽今天進行最終戰，與國王纏鬥到第7戰的海神表現完全失常，全場發生19次失誤，最終以19分落敗；胡瓏貿賽後受訪哽咽表示，「今年都不被看好，全隊也都已付出百分百」。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽今天落幕，新北國王與高雄全家海神大戰7場後，由國王在今天以4比3拿下系列賽，也獲得TPBL元年總冠軍。

落敗的海神，歷經例行賽初期低潮，一直到例行賽拉尾盤，以第3名之姿晉級季後賽，儘管一路都不被看好，但海神一路殺進總冠軍賽，還跟戰力出色的國王鏖戰到第7戰。

海神「精神領袖」胡瓏貿今天接受媒體聯訪時表示，國王的主場很難打，「我們在系列賽的表現就跟例行賽有點像，起起伏伏的，但我相信今天全隊都已經付出100%。」

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談到隊友表現，胡瓏貿忍不住哽咽說：「我們已經竭盡所能地將對手逼到第7戰，職業籃球殘忍地方就是只會有一個冠軍；但每年都會有冠軍，所以我們下個賽季一定會再回來。」

全場攻下7分的胡瓏貿，卻沒有任何籃板、助攻，他坦言自己也有些緊張，「全隊沒有幾個人有總冠軍賽經驗，就連我自己也會緊張，所以今天我們確實出現比較多的問題。」（編輯：陳仁華）1140629