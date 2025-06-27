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TPBL克雷格險葬送勝利 海神逼出總冠軍賽第7戰

2025/6/27 22:54（6/27 23:06 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊27日在主場高雄巨蛋迎戰新北國王隊，靠洋將克雷格（Craig Sword）（中）狂轟全場最高26分，最終以112比109驚險獲勝，逼出總冠軍賽決勝第7戰。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年6月27日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊27日在主場高雄巨蛋迎戰新北國王隊，靠洋將克雷格（Craig Sword）（中）狂轟全場最高26分，最終以112比109驚險獲勝，逼出總冠軍賽決勝第7戰。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年6月27日
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（中央社記者陳容琛台北27日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊今天差點由於洋將克雷格終場前失誤，葬送比賽勝利，所幸仍在延長賽以112比109擊敗新北國王隊，逼出總冠軍賽決勝第7戰。

TPBL總冠軍賽7戰4勝制，已無退路的海神在主場高雄巨蛋面對國王，雙方上半場陷入拉鋸戰，海神僅以2分領先進入中場休息，易籃後打出14比2攻勢，一度領先逼近20分，沒想到接下來海神團隊頻頻發生失誤，讓兩隊得分差又回到個位數。

第4節結束前胡瓏貿投進關鍵三分球，海神手握5分領先，眼看即將成功捍衛主場，卻遭台裔球員林書豪飆進追平三分彈，在陳懷安未能投進致勝一擊情況下，雙方進入延長賽。

海神在延長賽靠克雷格（Craig Sword）、洋將艾德（Edgaras Zelionis）輪番砍分，取得領先位置，但克雷格終場前發生關鍵失誤，差點葬送比賽勝利，所幸海神最後仍有驚無險以3分之差獲勝。

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海神總教練費雪（Mathias Fischer）賽後接受媒體聯訪表示，對球員表現感到非常驕傲，所有人都準備地非常好，感謝球迷到場加油，給予團隊很大動力。當然還有很多細節須修正，但從高檔的三分球命中率，看得出大家很有自信，希望延續到下一場。

攻下16分的胡瓏貿主動扛下責任，自認身為領袖球員，不應在關鍵時刻連續失誤，「接下來把自己調整好，第7戰回到原點，全力拿下。」（編輯：李明宗）1140627

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