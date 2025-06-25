TPBL林書豪飆29分領軍 國王總冠軍賽3比2聽牌

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（中央社記者陳容琛新北25日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天靠著台裔球星林書豪狂飆全場最高29分，終場以93比83擊敗高雄全家海神，率先在7戰4勝制的總冠軍賽搶下「聽牌」優勢。

國王前役在客場不敵海神，讓雙方總冠軍系列戰以2比2扯平，今天回到主場尋求聽牌，沒想到國王在首節狀態不佳，不僅頻頻發生失誤，加上投籃手感冰冷，陷入0比14劣勢開局，直到洪志善飆進三分球，國王才終止近7分鐘的得分乾旱。

所幸第2節國王靠著林書豪挺身而出飆分、洋將桑尼（Sani Sakakini）強攻禁區，搭配防守端限制海神的進攻，讓對手單節8次三分球出手盡墨，國王成功逆轉比分，並帶著8分領先進入中場休息。

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易籃後，林書緯也加入搶分行列，幫助國王手握雙位數領先，即便第4節海神吹起反攻號角，尤其蘇文儒單節飆進3記三分球，但林書豪再度挺身而出穩定軍心，單節貢獻11分，成功澆熄對手反撲氣焰，終場國王以10分之差擊敗海神，距總冠軍僅差最後1勝。

此役國王球星林書豪貢獻全場最高29分，包含投進4顆三分球，外帶5籃板，不過罕見的是助攻掛蛋，本季頭一遭，而洋將奧帝（Austin Daye）則挹注19分、11籃板、4抄截。（編輯：龍柏安）1140625

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽25日迎來第5戰，終場新北國王以10分之差擊敗高雄全家海神，距總冠軍僅差最後1勝，主場球迷情緒高昂。中央社記者王騰毅攝 114年6月25日

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王25日以93比83擊敗高雄全家海神，率先在7戰4勝制的總冠軍賽搶下「聽牌」優勢，其中國王洋將奧帝（Austin Daye）（左）挹注19分、11籃板、4抄截。中央社記者王騰毅攝 114年6月25日