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TPBL國王總冠軍賽逆轉海神聽牌 老將洪志善扮奇兵

2025/6/25 22:26
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（中央社記者陳容琛新北25日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天以93比83擊敗高雄全家海神，在7戰4勝制總冠軍賽以3比2率先聽牌，其中老將洪志善貢獻2記關鍵三分球，成為逆轉氣勢的隱形功臣。

TPBL總冠軍賽雙方前4戰打完形成2比2平手，國王今天在主場迎戰海神尋求聽牌，團隊開局狀態不佳、陷入0比14劣勢，不過靠著林書豪挺身而出飆分領軍，搭配防守端頻頻製造海神失誤，國王逐漸克服落後，最後如願以10分之差取勝。

此役林書豪攻下全場最高29分，不過罕見整場沒有傳出任何助攻，甚至在賽後記者會被總教練萊恩（Ryan Marchand）虧「不是團隊球員」，林書豪笑說，有點嚇到沒有助攻，並提到對整場比賽內容有點空白，因此必須再回去看影片，「沒有助攻代表判斷不是這麼好，這一定不是我的目標。」

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林書豪指出，開局球隊大幅落後，自己必須扛下最大責任，因為前面幾球沒投進，還有出現失誤，並稱讚換上林金榜、洪志善等老將後，才成功改變比賽節奏，「他們帶著我們追回來。」

即將年滿40歲的洪志善，本場飆進2記關鍵三分球，包含中場休息前的壓哨外線，他表示，作為1名將滿40歲的球員，很清楚場上什麼時候該做什麼事，「感覺大家打得太緊繃，想太多、比較猶豫，我就展現擅長的事，給予球隊能量。」（編輯：龍柏安）1140625

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