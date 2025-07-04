外資小幅買超5億元 布局金融股、提款0050

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（中央社記者江明晏台北4日電）台股今天下跌165.47點，收在22547.5點，成交金額新台幣3218.82億元，週線下挫32.58點。外資今天買超5.55億元，加碼兆豐金8.1萬張居冠，其餘買超個股也多數為金融股；賣超元大台灣50（0050）超過3.8萬張居首。

三大法人合計賣超36.21億元，自營商買超2.01億元，投信賣超43.77億元，外資及陸資買超5.55億元。外資、自營商皆連4個交易日買超，投信則連5賣。

根據證交所統計，外資今天買超前10名兆豐金居冠，約8.1萬張；聯電與日月光投控分居2、3名，買超張數分別為2.1萬張、1.8萬張，其餘依序為元大滬深300正2（00637L）、亞泥、玉山金、第一金、彰銀、中信金、華南金，金融股受青睞。

外資賣超前10大名單，則由元大台灣50領先，單日遭外資調節超過3.8萬張；仁寶位居第2，也遭外資賣超逾3.8萬張，接續為元大金、長榮航、力積電、富邦金、群益台灣精選高息（00919）、華航、宏碁、大同。

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兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股回檔，主要是關稅結果將公布，但先前樂觀的利多差不多已反映完，加上市場認為10%的關稅水準已經不算是樂觀，市場面臨修正，後續因為基本面偏空，加上目前股價基期高，指數幾乎已回到年初高點，震盪整理壓力隨之而來。

展望後市，他表示，關稅議題落幕後，回歸7月基本面，市場預期，新台幣強升會讓第2季財報出現匯損，而先前因關稅提前拉貨的一般電子消費品，可能面臨第3季旺季不旺的問題，只有新規格產品才可能重新發動拉貨潮，但iPhone仍會面臨AI升級不足，以及中國市場銷量下滑的問題。（編輯：楊蘭軒）1140704