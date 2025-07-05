英前國防大臣：恐中讓世界對台灣問題過於膽怯

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（中央社台北5日綜合外電報導）英國國會議員、前國防大臣威廉森受訪表示，面對中國壓力，西方國家在與台灣合作方面顯得過於「膽怯」；他同時認為，未來英國政府應正式承認台灣，如同當年促使各國承認科索沃。

曾在連續幾屆英國保守黨政府擔任要職的威廉森（Gavin Williamson）接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時表示，各國應承認台灣是「一個自豪、具有主權的民族國家」，並應採取更多措施協助台灣面對來自中國的軍事威脅以及「灰色地帶」挑釁。

威廉森主張應結合政治支持、武器銷售、宣示國際水域自由航行權，以及在發展無人機與關鍵武器供應鏈方面的合作。

他同時強調與盟友合作的重要性，因為日本、台灣、菲律賓、澳洲與美國等國家的利益彼此緊密交織、且有極大的共同性，「經由合作，我們都能確保安全」。

總統賴清德即將提出特別預算，希望國防開支能提高到占國內生產毛額（GDP）3%，而這項提議過去曾遭到一些主要在野政治人物的反對。威廉森對此發表他的看法。

威廉森表示，賴清德總統的政策不僅「正面，更是非常必要的措施」。他說，這些措施「絕對至關重要」，能確保國際社會理解台灣將捍衛其主權，並正積極為反制侵略與威脅做好準備。

在經濟領域，威廉森認為去年加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的英國，應公開支持台灣加入。賴清德總統6月底接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）時，即期盼英國能公開支持台灣加入。

威廉森3日在台灣外籍記者聯誼會（Taiwan Foreign Correspondents’Club, TFCC）再次強調他的主張，認為未來的英國政府應正式承認台灣。

威廉森說：「我能理解政府內部在各個層面上確實存在挑戰，但我認為我們更應努力、更明確地推動與台灣建立更正常的關係，就像我們對待其他國家那樣。」

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威廉森建議英國應該一步一步推進，並帶動澳洲與歐洲等國家共同朝此目標邁進。他過去曾主張承認非洲索馬利蘭（Somaliland），索馬利蘭因他的努力而授予他榮譽公民。

「看看科索沃（Kosovo），英國在推動許多國家完全承認科索沃方面發揮了非常積極的作用，儘管科索沃不是聯合國會員國。」威廉森承認這其中牽涉許多步驟，但也表示「此一進程必須在某個時候展開」。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140705