加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

英前國防大臣：台灣是主權國家 應發聲尋求國際支持

2025/7/4 22:09（7/4 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國國會議員、前國防大臣威廉森4日出席台灣勵志協會舉辦的座談會。中央社記者吳書緯攝 114年7月4日
英國國會議員、前國防大臣威廉森4日出席台灣勵志協會舉辦的座談會。中央社記者吳書緯攝 114年7月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北4日電）英國國會議員、前國防大臣威廉森（Gavin Williamson）今天表示，台灣海峽另一端是極權政權，台灣是一個獨立的主權國家，民主國家應逐步與台灣建立更正常化關係，台灣也應更加嘗試對外發聲，尋求國際支持。

台灣勵志協會今天邀請威廉森等人，以「中國對台灣的國家安全威脅」為題進行座談。威廉森表示，英中關係過去曾有「黃金年代」，中國國家主席習近平與時任英國首相卡麥隆（David Cameron）於2015年曾一起在英國小酒館喝啤酒，當時英國曾樂觀認為，伸出友誼之手、兩國關係將會深化與繁榮，但實際上，中國看到的並非友誼、「而是軟弱」，想盡辦法占便宜。

曾於2017至2019年擔任英國國防大臣的威廉森指出，他當時意識到，俄羅斯與中國是英國所面臨的兩大威脅，而中國的威脅較為隱蔽，但只要稍加留意就會注意到中國所帶來的威脅，英國也未放棄印太地區，將會持續確保區域和平。

威廉森表示，綏靖政策無法安撫暴君，他擔任國防大臣期間，僅有美國軍艦會例行性通過台灣海峽，當時他下令皇家海軍白島號（HMS Albion）軍艦通過台海；雖然北京當局口頭抗議，但並未採取實際報復行動，這證明霸凌者通常只會威脅，當實際採取行動反抗霸凌者時，霸凌者只會退縮。

睽違17年再次訪台的威廉森說，這次訪台看到台灣發生了變化，有了自己的自信心和自豪感，且渴望自己定義自己，而不是被鄰國中國所定義；因此，台灣應該自己對世界發出聲音，不要太過於「禮貌」，應主動尋求國際支持，因為沉默反而會讓對手變本加厲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

威廉森說，台灣是相信自由、民主，擁有新聞自由和保障公民權利的法治國家，海峽的另一端則是相信權力持久性的極權政權，「台灣不是中國，台灣就是台灣」，台灣是一個獨立的主權國家。

威廉森呼籲，世界各國不能再假裝模糊此事，希望英國、美國等自由民主國家能認清這一點，或許直接要求承認台灣難以一蹴可及，但與台灣的關係逐步正常化是可行的。（編輯：林克倫）1140704

#中國
#卡麥隆
#台灣海峽
#威廉森
#北京
#英國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

84
更多編輯台推薦新聞：