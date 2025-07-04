英前國防大臣：台灣是主權國家 應發聲尋求國際支持

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（中央社記者吳書緯台北4日電）英國國會議員、前國防大臣威廉森（Gavin Williamson）今天表示，台灣海峽另一端是極權政權，台灣是一個獨立的主權國家，民主國家應逐步與台灣建立更正常化關係，台灣也應更加嘗試對外發聲，尋求國際支持。

台灣勵志協會今天邀請威廉森等人，以「中國對台灣的國家安全威脅」為題進行座談。威廉森表示，英中關係過去曾有「黃金年代」，中國國家主席習近平與時任英國首相卡麥隆（David Cameron）於2015年曾一起在英國小酒館喝啤酒，當時英國曾樂觀認為，伸出友誼之手、兩國關係將會深化與繁榮，但實際上，中國看到的並非友誼、「而是軟弱」，想盡辦法占便宜。

曾於2017至2019年擔任英國國防大臣的威廉森指出，他當時意識到，俄羅斯與中國是英國所面臨的兩大威脅，而中國的威脅較為隱蔽，但只要稍加留意就會注意到中國所帶來的威脅，英國也未放棄印太地區，將會持續確保區域和平。

威廉森表示，綏靖政策無法安撫暴君，他擔任國防大臣期間，僅有美國軍艦會例行性通過台灣海峽，當時他下令皇家海軍白島號（HMS Albion）軍艦通過台海；雖然北京當局口頭抗議，但並未採取實際報復行動，這證明霸凌者通常只會威脅，當實際採取行動反抗霸凌者時，霸凌者只會退縮。

睽違17年再次訪台的威廉森說，這次訪台看到台灣發生了變化，有了自己的自信心和自豪感，且渴望自己定義自己，而不是被鄰國中國所定義；因此，台灣應該自己對世界發出聲音，不要太過於「禮貌」，應主動尋求國際支持，因為沉默反而會讓對手變本加厲。

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威廉森說，台灣是相信自由、民主，擁有新聞自由和保障公民權利的法治國家，海峽的另一端則是相信權力持久性的極權政權，「台灣不是中國，台灣就是台灣」，台灣是一個獨立的主權國家。

威廉森呼籲，世界各國不能再假裝模糊此事，希望英國、美國等自由民主國家能認清這一點，或許直接要求承認台灣難以一蹴可及，但與台灣的關係逐步正常化是可行的。（編輯：林克倫）1140704