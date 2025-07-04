美國法庭直播意見兩極 強尼戴普案遭諷大型實境秀

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）立法院三讀通過法庭直播新制，後續效應引關注；美國法院依層級與各州規定不同，影星強尼戴普誹謗案3年前直播，吸引百萬觀眾，掀網路熱潮，但也有正反意見交鋒。

2022年強尼戴普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫德（Amber Heard）誹謗，法庭允許全程直播，讓這起民事訴訟成為全球注目的話題，甚至被媒體形容為一場百萬人觀看的「法庭實境秀」。

當時庭審內容透過YouTube直播外，精華片段也被網友迅速製成各種短影音，在TikTok、Instagram等平台瘋傳，從當事人表情到證人答辯片段，搭配字幕與音樂，變成各種網路迷因。

美國是否開放庭審直播，依法院層級與州別而異。聯邦法院長期禁止錄影與轉播，各州法院則由法官裁量，規定較為彈性。強尼戴普案即在維吉尼亞州法院審理，獲准全程直播，反映美國司法對法庭直播的實務差異。

在強尼戴普的案例中，對法庭直播的正反看法皆有。部份學者與人權團體對法庭直播持保留態度，認為社群媒體時代，法庭直播可能陷入聲量競賽，讓法律攻防失焦；同時過度曝光可能對當事人造成二度傷害，影響審判公正。

史丹佛大學法律系教授道貝爾（Michele Dauber）指出，審判變成一場「網路鬧劇」。她認為，關於親密關係暴力、性暴力的案件，法庭直播讓當事人「同時在法庭與網路接受雙重審判」。公審氣氛下，可能使弱勢一方選擇噤聲。

她批評，直播讓嚴肅的法律程序變質，淪為一場聲量競賽和戲劇化演出。

例如安柏赫德在庭審過程中即成為社群攻擊對象，影片被剪輯、轉傳，廣泛流傳於TikTok與YouTube，引發「輿論審判」疑慮。部份評論指出，陪審團做出裁決前，輿論已經定調，對陪審團形成潛在壓力。

支持者認為，直播提升司法透明度，讓民眾第一手觀看庭審全貌，不必透過媒體二手轉述，有助建立公眾對審判公正性的信心。

法官阿茲卡瑞特（Penney Azcarate）當時主持案件，曾表示：「我看不出有什麼充分理由不讓這場庭審公開給社會大眾。」她認為相較於媒體濃縮報導，直播能降低誤解。

部分法律學者指出，公開機制具法律教育價值。法律背景的網紅貝克（Emily D. Baker）在YouTube開直播，同步講解庭審，吸引大量觀眾。她認為：「讓大家實際看到法庭運作，比任何教科書都來得真實。」

美國並非首次出現法庭直播引發爭議。1995年美式足球明星辛普森（O.J. Simpson）涉嫌殺妻案，當時法庭全程直播，成為美國司法史最具爭議的案例之一。

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在辛普森案中，已經出現審判過程戲劇化，淪為媒體娛樂素材的問題；儘管陪審團被隔離，但龐大的媒體篇幅仍可能影響判斷；此外當事人與證人面臨隱私與安全壓力，部份證人選擇噤聲。

辛普森案促使美國司法界反思，為了權衡庭審公開與審判公正的平衡，日後聯邦法院對直播的態度更趨保守。（編輯：陳慧萍）1140704