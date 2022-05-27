強尼戴普與前妻安柏誹謗官司 一次看懂前因後果

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）好萊塢影星強尼戴普和前妻安柏赫德離婚後互告對方誹謗的官司，成了還原他們婚姻關係真相的激烈戰場，雙方互控對方在不到兩年的婚姻中反覆受到家暴。

這起誹謗官司於4月11日展開，現已進入最後階段，5月27日將進行結辯。

在維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）7人組成的陪審團面前，律師透過交互詰問，揭露強尼戴普（Johnny Depp）與安柏赫德（Amber Heard）從閃電熱戀到成為怨偶過程，當然，細節是兩方各說各話。

強尼戴普與安柏赫德2009年在「醉後型男日記」（The Rum Diary）片場結識，2015年2月步入禮堂。女方2016年5月提出離婚，兩人婚姻2017年正式畫下句點。

現年36歲的安柏赫德曾投書「華盛頓郵報」，自揭遭家暴心路歷程。女方雖未指名道姓，但58歲的強尼戴普提告遭對方影射為家暴男，求償5000萬美元。

參演電影「水行俠」（Aquaman）的安柏赫德則提出反訴，指控強尼戴普稱她騙子是污衊，並稱遭到這位「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列片男星「嚴重肢體暴力與虐待」，求償1億美元。

● 關鍵時間點

安柏赫德2016年5月向法院訴請離婚後不到一週，就指控強尼戴普經常對她家暴，進而聲請保護令。同年6月，美國娛樂雜誌「時人」（People）以安柏赫德遭家暴的照片作為封面圖，引發軒然大波。

2016年8月，兩人在離婚一事取得和解，強尼戴普同意支付安柏赫德700萬美元費用，安柏赫德宣稱會全數捐助公益機構，但後來她坦承沒有全數捐出，因為需要律師費來打這場誹謗訴訟。

2018年4月，英國「太陽報」以頭版標題諷刺強尼戴普是「毆妻男」（wife beater），氣得強尼戴普在6月上訴英國倫敦法院，狀告「太陽報」誹謗。

2018年12月，安柏赫德投書「華盛頓郵報」，自稱是「家暴的公眾人物代表」。由於當時反性侵、反性騷的「我也是」（MeToo）運動如日中天，安柏赫德獲得一面倒支持。

而強尼戴普和「太陽報」之間的誹謗案在經過長時間審判後，英國法官2020年判定關於強尼戴普的14項家暴證據中，有12項是「大致屬實」，判強尼戴普敗訴，駁回名譽受損求償。

● 誰才是家暴受害者 各說各話

但強尼戴普今年4月在維吉尼亞州的誹謗官司親自作證時，說前妻才是施暴者，且她的不實指控害他「付出了一切」，不僅「神鬼奇航」新續集遭擱置，還被電影「哈利波特」（Harry Potter）衍生作品「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts）除名。

他表示，兩人經常起爭執，包括受到安柏赫德的「侮辱性辱罵」和「欺凌」。安柏赫德會用賞巴掌或猛推來「出擊」。他說，一次爭執期間，安柏赫德朝他的手部扔擲伏特加酒瓶，玻璃碎片劃斷他右手中指指尖，甚至骨頭都露出。

安柏赫德則在法庭作證指控強尼戴普因為認為她和男星詹姆斯法蘭科（James Franco）有婚外情，在飛機上對她甩巴掌和踢打。她還說儘管強尼戴普「保證過百萬次要戒毒、戒酒」，也接受夫妻諮商和勒戒，但最後都是枉然，依然重拾酗酒、吸食大麻和古柯鹼。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1110527