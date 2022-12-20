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強尼戴普告安柏赫德
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強尼戴普告安柏赫德3/32
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安柏同意與強尼和解 控訴對美國法律系統失望

2022/12/20 08:53
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）指控前夫強尼戴普（Johnny Depp）家暴，強尼戴普反控她誹謗的官司今天達成和解，安柏赫德同意向強尼戴普支付100萬美元。

法新社報導，安柏赫德在Instagram發文表示，她將放棄對陪審團要求她支付的1000萬美元賠償金上訴，因為她「無法再經歷」另一場審判。

她說：「經過深思熟慮後，我做出了十分艱難的決定，我決定和在維吉尼亞州向我提告誹謗的前夫達成和解。」

「我沒招認什麼，這並非讓步…我是對美國法律系統感到失望才做出這項抉擇，我那些沒受到保護的證詞，淪為餵養社群媒體的娛樂素材。」

在歷時6週的法律攻防戰中，維吉尼亞州陪審團裁定強尼戴普和安柏赫德均應對誹謗負上法律責任，但陪審團更強烈支持強尼戴普。

陪審團裁定強尼戴普應獲賠1035萬美元，而強尼戴普則是要支付安柏赫德200萬美元的賠償金。

替強尼戴普辯護的律師楚（Benjamin Chew）和瓦斯蓋茲（Camille Vasquez）表示：「我們很高興正式為戴普先生結束這痛苦的篇章，他在整個審判過程中已經明確表示，他的首要任務是揭露真相。」

安柏赫德先前沒有履行承諾，將強尼戴普所支付的一半和解金完全捐出。強尼戴普的律師團還特別指出：「戴普先生承諾並將（實際上）捐贈這筆100萬美元和解金給慈善機構，強化赫德小姐對法律體系追求嚴謹正義結論的認可。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111220

#強尼戴普
#安柏赫德
#瓦斯蓋茲
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